باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در ولز، چلسی با پیروزی ۳-۱ مقابل کاردیف سیتی، به مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس راه یافت.

مارسکا ترکیب دوم خود را برای این دیدار به میدان آورد و نیمه اول با نتیجه بدون گل به پایان رسید، اما سرمربی ایتالیایی کم‌کم ۵ نفر از بازیکنان اصلی را به زمین فرستاد تا زمینه‌ساز پیروزی تیمش مقابل صدرنشین جدول رده‌بندی رقابت‌های سطح سوم فوتبال انگلیس شود. آنها خیلی زود با بهره بردن از اشتباه حریف، توسط گارناچوی تعویضی به گل رسیدند. در دقیقه ۷۵، کاردیف بازی را به تساوی کشاند ولی این نتیجه دوام زیادی نیاورد و در نهایت پدرو نتو به عنوان دیگر تعویضی مارسکا بود که گل برتری آبی‌ها را به ثمر رساند. سپس در وقت‌های تلف شده، گارناچو بار دیگر با یک ضربه بغل پای راست، گلزنی کرد تا برد شیرینی برای تیمش رقم بخورد.

این رقابت‌ها امروز با دو دیدار دیگر پیگیری می‌شود که منچسترستیی از ساعت ۲۳ میزبان برنتفورد است و نیوکاسل هم ساعت ۲۳ و ۴۵ دقیقه از فولام پذیرایی می‌کند.