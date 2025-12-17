باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: ۳۴۱ نفر از ابتدای امسال تا پایان آبان در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست دادند شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۳ درصد افزایش داشت.

او افزود: بر اساس آمارها، ۲۶۶ نفر از تلفات تصادفات هشت ماهه امسال را مردان و ما بقی را نیز زنان تشکیل داده‌اند.

دکتر عباسی شهرستان‌های دارای بیشترین تلفات حوادث رانندگی به ترتیب بابل با ۵۳، ساری با ۴۹ و آمل با ۴۳ فوتی و این در حالی است که در شهرستان رامسر فوتی گزارش نشده است.

او گفت:از ۳۴۱ کشته تصادفات هشت ماهه، ۲۴۶ نفر در حوادث برون شهری و راه روستایی، ۹۵ نفر در حوادث درون شهری گزارش شده است.

عباسی گفت:۱۰ هزار و ۳۲۵ نفر طی هشت ماه امسال به علت مصدومیت ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

منبع:روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی مازندران