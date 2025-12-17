سود بانکی ۳۰ درصدی انگیزه تولید را از بین برده است

عضو اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد که نرخ سود ۳۰ درصدی بانکی، سرمایه‌ها را به جای بخش مولد، به سمت بانک‌ها هدایت کرده است و ناترازی بانک‌ها و نبود نظارت قوی عوامل اصلی رشد نقدینگی غیرمولد و کاهش شدید سرمایه‌گذاری در تولید هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - جواد کاظمی عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که وضعیت خلق پول در کشور نیازمند رسیدگی جدی است؛ گفت: وضعیت بانک‌های کشور قطعاً نیازمند رسیدگی و ساماندهی است. زیرا وقتی بانک‌ها به ارائه بهره و سود ۳۰ درصد اقدام می‌کنند، انگیزه برای فعالیت مولد در کشور باقی نمی‌ماند. به همین دلیل، همه افراد به جای این که پول خود را به بخش تولید ببرند، در بانک‌ها نگهداری می‌کنند و سود‌های بالا می‌گیرند. 

او ادامه داد: مشکل دیگری که بهره‌های بالا ایجاد می‌کند این است که بانک‌ها نمی‌توانند این بهره‌ها را به سیستم مالی‌شان برگردانند و همین امر، زمینه‌ساز ناترازی و رشد مانده تسهیلات و در نهایت تورم می‌شود. این شرایط، بر اثر نبود نظارت قوی ایجاد می‌شود و نیازمند رسیدگی است و متأسفانه، خلق پول غیرمولد و رشد نقدینگی برای بازار‌های دارایی منجر به کاهش شدید سرمایه‌گذاری در تولید شده است.

کاظمی گفت: از نظر من، آزاد شدن فضای اقتصادی کشور، حذف ارز چند نرخی و فضای رانتی می‌تواند چاره کار باشد. وقتی این مسائل در اقتصاد رخ دهند، زمینه برای سوءاستفاده و بروز بانک‌های ناتراز به وجود نمی‌آید. 

یکی از اقدامات مهم دولت چهاردهم در زمینه برخورد با بانک آینده است که با پیگیری شخص وزیر اقتصاد انجام شده است و اثرات مهمی بر کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دارد و این برنامه وزارت اقتصاد برای بقیه بانک‌های ناتراز نیز وجود دارد و اجرایی شدن و برخورد با بانک‌های ناتراز دیگر نیز کمک خوبی به ثبات اقتصادی کشور خواهد کرد.

کاظمی افزود: در کنار تلاش وزارت اقتصاد برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، برنامه این وزارتخانه برای جلوگیری از ناتراز شدن بانک‌های دیگر نیز مثبت است و باید به اجرا دربیاید. همچنین، نیاز است در ادامه مقررات‌زدایی و حمایت از صادرات در کشور، شاهد آزاد شدن فضای اقتصادی کشور از قیمت‌گذاری دستوری و تک نرخی شدن ارز نیز باشیم.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
یه خودرو وانت اریسان با در عرض چند ماه بیشتر از سود بانکی افزایش قیمت داشته فکر میکنن بانکها سود بیشتری میدن
۲
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بی نام
۱۷:۴۵ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
با سود ۳۰درصد هم پولا ونقدینگی کاذب در جامعه جمع میشه واین پولا اگه دست متخصص بیوفته اقتصاد کشور دگرگون میشه
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۷ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
فقط با دلار ۱۵۰ تومانی انگیزه برای مولد می ماند
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
لامصب طلا ظرف سه ماه ۱۰۰٪ سود داده تورم بیش از ۵۰٪ هست اون وقت تو میگی سود سالیانه ۳۰٪ زیاده؟؟؟!!!!!؛
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
سود بانکی بالای 40 درصد بگذارید ملت دیگه پولشون تو بانک نمی اورند
۰
۸
پاسخ دادن
Finland
ناشناس
۱۶:۳۱ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
تورم ۸۰ درصدی نفس را نبریده چرت میگید
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۲ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
پول ملی هر ساعت ارزش خود را از دست می دهد ومردم ناچاراً در طلا سرمایه گذاری کنند . علت سود بانکی نیست کارشناس عزیز علت بی ارزش شدن پول ملی است
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بی نام
۱۶:۲۱ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
کدوم بنکدها سود سی درصدی میدن؟؟نام ببرید،،،تمام
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۲۶ آذر ۱۴۰۴
بهره بانکی به اندازه تورم افزایش نداشته و سیستم و توازن کشور بکلی بهم ریخته.
۰
۵
پاسخ دادن
