سود بانکی ۳۰ درصدی انگیزه تولید را از بین برده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - جواد کاظمی عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که وضعیت خلق پول در کشور نیازمند رسیدگی جدی است؛ گفت: وضعیت بانک‌های کشور قطعاً نیازمند رسیدگی و ساماندهی است. زیرا وقتی بانک‌ها به ارائه بهره و سود ۳۰ درصد اقدام می‌کنند، انگیزه برای فعالیت مولد در کشور باقی نمی‌ماند. به همین دلیل، همه افراد به جای این که پول خود را به بخش تولید ببرند، در بانک‌ها نگهداری می‌کنند و سود‌های بالا می‌گیرند.

او ادامه داد: مشکل دیگری که بهره‌های بالا ایجاد می‌کند این است که بانک‌ها نمی‌توانند این بهره‌ها را به سیستم مالی‌شان برگردانند و همین امر، زمینه‌ساز ناترازی و رشد مانده تسهیلات و در نهایت تورم می‌شود. این شرایط، بر اثر نبود نظارت قوی ایجاد می‌شود و نیازمند رسیدگی است و متأسفانه، خلق پول غیرمولد و رشد نقدینگی برای بازار‌های دارایی منجر به کاهش شدید سرمایه‌گذاری در تولید شده است.

کاظمی گفت: از نظر من، آزاد شدن فضای اقتصادی کشور، حذف ارز چند نرخی و فضای رانتی می‌تواند چاره کار باشد. وقتی این مسائل در اقتصاد رخ دهند، زمینه برای سوءاستفاده و بروز بانک‌های ناتراز به وجود نمی‌آید.

یکی از اقدامات مهم دولت چهاردهم در زمینه برخورد با بانک آینده است که با پیگیری شخص وزیر اقتصاد انجام شده است و اثرات مهمی بر کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دارد و این برنامه وزارت اقتصاد برای بقیه بانک‌های ناتراز نیز وجود دارد و اجرایی شدن و برخورد با بانک‌های ناتراز دیگر نیز کمک خوبی به ثبات اقتصادی کشور خواهد کرد.

کاظمی افزود: در کنار تلاش وزارت اقتصاد برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز، برنامه این وزارتخانه برای جلوگیری از ناتراز شدن بانک‌های دیگر نیز مثبت است و باید به اجرا دربیاید. همچنین، نیاز است در ادامه مقررات‌زدایی و حمایت از صادرات در کشور، شاهد آزاد شدن فضای اقتصادی کشور از قیمت‌گذاری دستوری و تک نرخی شدن ارز نیز باشیم.