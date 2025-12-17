مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی از دوربین‌های نظارت تصویری مرکز مدیریت راه‌های استان، از ساعت گذشته بارش برف و باران در اکثر محور‌های مواصلاتی استان آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - سعید خدابخشی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از بارش برف و باران در بیشتر محور‌های مواصلاتی استان خبر داد و بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و همراه داشتن تجهیزات زمستانی تأکید کرد.

وی با اشاره به تأثیر این شرایط جوی بر ایمنی تردد افزود: در حال حاضر تردد در تمامی محور‌های استان جریان دارد، اما به دلیل لغزندگی سطح جاده‌ها، رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی را رعایت کنند.

پخدابخشی ادامه داد: نیرو‌ها و اکیپ‌های راهداری استان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی و کنترل محور‌ها به‌صورت مستمر در حال انجام است تا از بروز هرگونه اختلال در تردد جلوگیری شود.

پمدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری با توصیه به رانندگان گفت: هم‌استانی‌ها و مسافران پیش از آغاز سفر، از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و حتماً تجهیزات ایمنی و زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند.

پوی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند برای دریافت آخرین اطلاعات وضعیت راه‌ها با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس گرفته یا به صورت برخط از طریق این سامانه اطلاع‌رسانی شوند.

