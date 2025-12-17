باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
توصیه به افرادی که پرندگانی را از روی دلسوزی در طبیعت رها می‌کنند + فیلم

نماینده استانی کمیته ملی ثبت پرندگان ایران در کردستان در خصوص رها سازی پرندگان در طبیعت توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورش وهابی، نماینده استانی کمیته ملی ثبت پرندگان ایران در کردستان در گفتگو با برنامه صبح بخیر ایران در مورد رها سازی پرندگان در طبیعت نکاتی را بیان کرد.

 

 

 

