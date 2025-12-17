باشگاه خبرنگاران جوان -منصور قهرمانی با اشاره به مسدودشدن ۱۱ حلقه چاه غیرمجاز در سال‌جاری، گفت: در ۹ ماه گذشته ۲۶ دستگاه کنتور هوشمند و حجمی بر روی چاه‌های مجاز نصب شده است که این اقدام باهدف کنترل و مدیریت مصرف آب‌های زیرزمینی صورت گرفته و اقدامات لازم برای نصب کنتور هوشمند و حجمی در ماه‌های آتی انجام خواهد شد.

او افزود: در سالجاری بیش از ۶ کیلومتر از طول رودخانه‌های محدوده شهرستان اردبیل به مساحت بیش از ۲۰۷ هزار مترمربع لایروبی و بازگشایی شده است.

مدیر منابع آب شهرستان اردبیل با اشاره به روند اخذ سند مالکیت برای بستر رودخانه‌ها در محدوده شهرستان اردبیل گفت: در همین راستا با همکاری دفتر حقوقی شرکت برای ۲۵۶ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها سند مالکیت اخذ شده است.

قهرمانی از لایروبی کانال آب آور شورابیل به‌طول ۶ کیلومتر در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: در سال جاری لایروبی پشت‌بند کورائیم و خورائیم به طور کامل و به مساحت ۱۵ هزار مترمربع انجام شد.

او همچنین با تأکید بر تداوم لایروبی کانال‌های آب آور گفت: در حال حاضر کانال آب ور بند قوری چای به طول ۱۴ کیلومتر در دست لایروبی است.

منبع:مدیریت منابع آب