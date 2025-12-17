سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را به شرح زیر اعلام کرد:

وضعیت جوی:

در حال حاضر بارش برف و باران در استان‌های زیر گزارش شده است:

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، اصفهان، سمنان، گلستان، قزوین، لرستان، قم، یزد، گیلان، کردستان، کرمان (شمال و جنوب)، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مرکزی، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان.
رانندگان در این محورها با توجه به لغزندگی جاده‌ها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

وضعیت ترافیکی:

•    ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج، محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک گزارش شده است.

محورهای مسدود:
    1.    محور بندر خمیر – بندرعباس
    2.    محور پونل – خلخال
    3.    محور لامِرد – خنج
    4.    محور بندر لنگه – پارسیان

سرهنگ محبی با تأکید بر لزوم توجه رانندگان به هشدارهای پلیس، از هموطنان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و در صورت امکان، سفرهای غیرضروری را به زمان مناسب‌تری موکول کنند.

برچسب ها: وضعیت ترافیکی ، وضعیت جوی
خبرهای مرتبط
بارش رحمت الهی سراسر فارس را فرا گرفت
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
بارش برف پاییزی اهر را سفیدپوش کرد + فیلم
شهروندخبرنگار فارس؛
روستای دژکرد اقلید با بارش برف رنگ و بوی زمستانی گرفت + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ریزش آوار در یافت‌آباد تهران؛ چهار نفر نجات یافتند
مبادله ۶ زندانی ایرانی و ترکمنستانی بین دو کشور
قهرمانی واقعی از خانه و خانواده آغاز می‌شود
آغاز طرح پرداخت یارانه دستمزد شاغلین واجد شرایط در ۹۱ شهرستان کم‌برخوردار کشور
«تغییراقلیم» یک بحران در حوزه سلامت و بهداشت عمومی است
قهرمانان ورزشی بهترین الگو برای ترویج ازدواج و فرزندآوری هستند
آخرین اخبار
آغاز طرح پرداخت یارانه دستمزد شاغلین واجد شرایط در ۹۱ شهرستان کم‌برخوردار کشور
ریزش آوار در یافت‌آباد تهران؛ چهار نفر نجات یافتند
قهرمانی واقعی از خانه و خانواده آغاز می‌شود
قهرمانان ورزشی بهترین الگو برای ترویج ازدواج و فرزندآوری هستند
«تغییراقلیم» یک بحران در حوزه سلامت و بهداشت عمومی است
مبادله ۶ زندانی ایرانی و ترکمنستانی بین دو کشور
توصیه‌های مهم آب و هوایی به مسافران برای روز‌های آینده + فیلم
رونمایی از ۵ اتوبوس برقی داخلی/ ۲۵ اتوبوس دیگر تا پایان سال به ناوگان اضافه می‌شود
توضیح دفتر سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده «الهه حسین‌نژاد»
ایران برای مبارزه با مواد افیونی هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شود
اعتبار حوزه جوانان باید متناسب با مأموریت‌های ملی افزایش یابد
خانواده‌هایی که می‌توانند باعث رشد هوش هیجانی فرزندان شوند
افتتاح برج نوآوری و فناوری شاهد و ایثارگر را مدیون شهدای نخبه جنگ ۱۲ روزه هستیم
رها‌سازی ۳۰ خودروی گرفتار در برف و کولاک/ تداوم امدادرسانی و آماده باش هلال‌احمر در استان‌های درگیر
کدام دسته از معتادان مشمول طرح «مدیریت مصرف» می‌شوند؟
نشت گاز آمونیاک در کارخانه‌ای در بزرگراه بعثت مهار شد
گروه‌های همکار آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند
اختصاص ۹ هزار میلیارد ریال برای توسعه کسب‌وکار‌های خرد در سیستان و بلوچستان
هر دو مسیر تونل نیایش و باند جنوبی تونل رسالت امشب مسدود است
دومین رویداد تبادل کتاب با عنوان «دست به دست» برگزار می‌شود
فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند رویکرد روان‌شناختی و اقناعی است
۳۵۰ میلیارد تومان برای تغییر زندگی در مناطق محروم کرمان
ارسال بیش از ۹۰۰ اثر به هفدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری
جلسه محیط زیست و آتش‌نشانی درباره حضور جانوران وحشی در مناطق شهری
پشت پرده شایعات مربوط به مسئولین قضایی، دشمن است
طرح سراسری نظارت بر بازار شب یلدا با جدیت اجرا می‌شود
حق نداریم با سیاه نمایی از جیب مردم، مردم را ناامید کنیم
سردار حسینی: طراحی ایمن خودرو و راه، تنها راه جبران خطای انسانی در تصادفات است
آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین نژاد/ توبه تتلو باید احراز شود
بیش از ۲۰۶ هزار تخلف شبانه در پایتخت از اول آذر ماه تاکنون ثبت شد