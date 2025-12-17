سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را به شرح زیر اعلام کرد:

وضعیت جوی:

در حال حاضر بارش برف و باران در استان‌های زیر گزارش شده است:

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، اصفهان، سمنان، گلستان، قزوین، لرستان، قم، یزد، گیلان، کردستان، کرمان (شمال و جنوب)، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مرکزی، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان.

رانندگان در این محورها با توجه به لغزندگی جاده‌ها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

وضعیت ترافیکی:

• ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج، محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک گزارش شده است.

محورهای مسدود:

1. محور بندر خمیر – بندرعباس

2. محور پونل – خلخال

3. محور لامِرد – خنج

4. محور بندر لنگه – پارسیان

سرهنگ محبی با تأکید بر لزوم توجه رانندگان به هشدارهای پلیس، از هموطنان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و در صورت امکان، سفرهای غیرضروری را به زمان مناسب‌تری موکول کنند.