سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور را به شرح زیر اعلام کرد:
وضعیت جوی:
در حال حاضر بارش برف و باران در استانهای زیر گزارش شده است:
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، اصفهان، سمنان، گلستان، قزوین، لرستان، قم، یزد، گیلان، کردستان، کرمان (شمال و جنوب)، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مرکزی، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان.
رانندگان در این محورها با توجه به لغزندگی جادهها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، تجهیزات زمستانی بهویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.
وضعیت ترافیکی:
• ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج، محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک گزارش شده است.
محورهای مسدود:
1. محور بندر خمیر – بندرعباس
2. محور پونل – خلخال
3. محور لامِرد – خنج
4. محور بندر لنگه – پارسیان
سرهنگ محبی با تأکید بر لزوم توجه رانندگان به هشدارهای پلیس، از هموطنان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها اطلاع حاصل کرده و در صورت امکان، سفرهای غیرضروری را به زمان مناسبتری موکول کنند.