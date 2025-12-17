باشگاه خبرنگاران جوان - لرستان به عنوان یکی از استانهای پربارش کشور با بیش از ۱۳۰ رودخانه دائمی و فصلی به طول حدود ۹ هزار کیلومتر در حوضههای کارون و کرخه با ظرفیت حدود هشت میلیارد متر مکعب رواناب داخلی و ۴.۵ میلیارد متر مکعب رواناب ورودی به استان است.
لرستان در حالی یکی از استانهای پربارش کشور به شمار میرود که وجود پلهای تاریخی عظیم، رودخانههای صاحب نام، آبشارهای خروشان و چشمههای جوشان این دیار راویان جوش و خروش تاریخی منابع آبی غنی آن هستند که متاسفانه طی سالهای گذشته با کاهش میزان بارشها مبتلا به چالش کم آبی شده است تا حدی که زنگ خطر بحران کمبود آب به گوش میرسد.
بنابر اظهارات مسوولان در سال زراعی جاری مانند چند سال اخیر وضعیت بارشها در لرستان نیز همانند بسیاری از نقاط کشور چندان مطلوب گزارش نشده است به نحوی که بیم آن میرود با توجه به وضعیت نه چندان مناسب منابع آبی استان، با چالشهایی در این زمینه مواجه شویم.
بحران خشکسالی طی تابستان گذشته رودخانههای خروشان استان را نیمه جان کرده بود و چشمههای جوشان در شهر هزار چشمه خرم آباد متاثر از بارشهای سال گذشته لب تشنه ماندند و بارشهای سال زراعی جاری نیز از اواخر آبان ماه آغاز شد که تاکنون قادر به رفع عطش منابع آبی استان نشده است.
در نخستین بارشهای امسال میانگین بارندگیهای استان ۱۰.۶ میلیمتر ثبت شد که بیشترین میزان بارندگی در رومشکان با ۲۶.۸ میلیمتر و کمترین میزان در الیگودرز با ۱.۳ میلیمتر بود و آخرین سامانه بارشی در استان طی روزهای گذشته ۶۵.۱ میلیمتر ثبت شد، اما این رقم هنوز نتوانسته است کم آبیها را جبران کند.
کاهش ۳۸ درصدی میانگین بارندگیهای لرستان نسبت به بلند مدت
مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: طی سال زراعی جاری از اول مهرماه تاکنون متوسط بارشهای استان ۸۱ میلیمتر بوده است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۵۷ میلیمتر ثبت شده است.
بهروز مرادپور افزود: بر این اساس میانگین بارشها در سال زراعی جاری نسبت به بلند مدت ۳۸ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته که بیشترین میزان بارشها از ابتدای مهر ماه تاکنون در معمولان با ۱۶۴ میلیمتر و کمترین در بروجرد با ۳۶ میلیمتر گزارش شده است.
وی با بیان اینکه در این مدت میانگین بارشهای خرم آباد ۶۴ میلیمتر بوده است در خصوص چگونگی پیش بینی بارشها در بلند مدت و میزان درصد تحقق پیش بینیها عنوان کرد: براساس آخرین مدل و الگوهای هواشناسی طی فصل زمستان میزان بارشها در محدوده نرمال خواهد بود و برای فروردین ماه سال آینده نیز بارشهای قابل توجهی پیش بینی میشود.
۸۸ درصد مساحت لرستان تحت تاثیر شرایط خشکسالی
مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: از نظر شرایط خشکسالی طی ۱۰ سال اخیر منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۲ حدود ۸۸ درصد مساحت استان تحت تاثیر شرایط خشکسالی قرار دارد که از این میزان ۲۲ درصد با خشکسالی ضعیف، ۴۲ درصد خشکسالی متوسط، ۲۰ درصد شدید و چهار درصد بسیار شدید مواجه است.
مرادپور با بیان اینکه بارشهای امسال دیر هنگام شروع شده است افزود: در سطح کشور تا آبان ماه گذشته میزان بارش کم، بی سابقه و باتوجه به اینکه زمان بارشها برای کشاورزی دیرهنگام بود تاثیرچندانی بر کشاورزی استان نداشته است.
وی ادامه داد: به لحاظ میزان بارشها در مابقی سال زراعی جاری نیز براساس تحلیل نقشه و الگوهای هواشناسی بارشهای نرمالی در غرب کشور به ویژه لرستان خواهیم داشت.
مرادپور با بیان اینکه لرستان پس از استانهای شمالی مازندران، گیلان و گلستان پربارشترین استان طی سالهای اخیر بوده است افزود: معمولا بارشهای استان بیش از ۵۰۰ میلیمتر در سال بوده، اما در مواردی نیز به میزان ۳۰۰ میلیمتر و حتی تا ۱۸۰ میلیمتر کاهش داشته است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته تنها یک درصد از مساحت استان در الیگودرز و دورود شرایط نرمال داشته گفت: از مهر ۱۴۰۳ تا پایان خرداد ۱۴۰۴، متوسط بارشها در لرستان نسبت به سال قبل ۴۱ درصد و نسبت به بلندمدت ۳۸ درصد کاهش یافته است.
مرادپور با اشاره به اینکه تنها منطقه شولآباد در این بازه زمانی افزایش ۶ درصدی بارش داشته، ادامه داد: پلدختر با کاهش ۶۵ درصدی، دوره چگنی ۶۲ و خرمآباد با کاهش ۵۷ درصدی بیشترین افت بارندگی را داشتهاند که با توجه به کاهش بارندگی در تمامی شهرستانها نسبت به میانگین بلندمدت، ضرورت دارد مدیریت دقیقی در مصرف آب، بهویژه در بخش کشاورزی اعمال شود.
وی در خصوص چشمانداز بارشهای سال زراعی جاری اظهار داشت: مطابق با پیش بینیهای انجام شده پاییز امسال از نظر زمان بارش وضعیت نرمالی ثبت نشده است.
وی با بیان اینکه شرایط اقلیمی کشور دچار تغییرات قابلتوجهی شده، افزود: تصمیمگیری درباره نحوه استفاده از ذخایر آبی پشت سدها برای مصارف پاییزه باید با دقت و بر اساس اطلاعات بهروز انجام شود، چراکه در حال حاضر این ذخایر در وضعیت بحرانی قرار دارند.
منبع:ایرنا