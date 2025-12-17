رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به بارش باران و برف، نسبت به خطر ریزش سنگ و رانش زمین در محور‌های کوهستانی استان هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران گفت: با توجه به بارش باران و برف، احتمال ریزش سنگ، سقوط قطعات کوه و وقوع رانش زمین در محور‌های کوهستانی استان به‌ویژه محور‌های کندوان، هراز، سوادکوه و کیاسر متصور است.

او افزود: این شرایط می‌تواند منجر به انسداد مقطعی جاده‌ها و کاهش ایمنی تردد شود.

سرهنگ عبادی با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی، گفت: ناپایداری‌های جوی و بارش برف در محور‌های کوهستانی استان ادامه دارد و رانندگان باید با احتیاط کامل در این مسیر‌ها تردد کنند.

رئیس پلیس راه مازندران با تأکید بر پرهیز از سفر‌های غیرضروری در این محور‌ها، افزود: در صورت ضرورت تردد، رانندگان باید با سرعت مطمئنه، رعایت فاصله طولی ایمن و پرهیز از توقف در نقاط مستعد ریزش حرکت کنند.

عبادی گفت: همراه داشتن زنجیر چرخ الزامی است و رانندگان باید پیش از حرکت از سلامت فنی خودرو، وضعیت ترمز‌ها و لاستیک‌های دارای آج مناسب اطمینان حاصل کنند.

او افزود: استفاده از لاستیک‌های زمستانی و یخ‌شکن در صورت امکان، نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد دارد.

رئیس پلیس راه مازندران در پایان از رانندگان خواست پیش از سفر از آخرین وضعیت جاده‌ها اطلاع پیدا کنند و توصیه‌های پلیس را جدی بگیرند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: پلیس راه مازندران ، وضعیت راه ها
پرهیز از سفر‌های غیرضروری در محور‌های کوهستانی شمال
برف و باران در راه مازندران؛ هشدار نارنجی صادر شد
افزایش ۱۳ درصدی مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی در مازندران
