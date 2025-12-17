تیم ملی دختران اسکیت رولبال با برتری مقابل آرژانتین به مرحله نیمه نهایی جام جهانی رولبال صعود کردند.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی دختران اسکیت رولبال صبح امروز (چهارشنبه) در مرحله یک چهارم هفتمین دوره جام جهانی امارات با نمایشی درخشان و اقتدار کامل، موفق شدند با نتیجه قاطع شانزده بر صفر تیم آرژانتین را شکست دهند و به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات صعود کنند. 

بازیکنان این تیم با برتری فنی، هماهنگی بالا و حملات مؤثر، از ابتدا تا پایان مسابقه کنترل بازی را در اختیار داشتند و یکی از پرگل‌ترین نتایج رقابت‌ها را به ثبت رساندند.

شکیبا شعبانی، مهدیه مومنی، فاطمه ادیبی فر، مهلا مرادی، پرند خرمی، فاطمه عادل مهربان، پریماه عمیدیان، شقایق رحمانی و هستی دیزنگیان زننده گل های تیم ایران در این دیدار بودند.

بازیکنان تیم ملی ایران باید عصر امروز (چهارشنبه)در مرحله نیمه‌نهایی و در دیداری دشوار و سخت به مصاف یکی از تیم های مدعی این جام یعنی کنیا بروند.

همچنین تا ساعاتی دیگر تیم پسران هم باید در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف تیم فرانسه بروند.

