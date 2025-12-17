باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، شبکه دو سیما تصویری عینی از کارکرد واقعی رسانه ملی ارائه داد؛ رسانه‌ای که فراتر از بازتاب مناسبت‌ها، به میدان عمل اجتماعی قدم گذاشت و با مردم هم‌مسیر شد. از شکل‌گیری پویش مردمی «موج» و طبخ هزاران وعده غذای گرم برای نیازمندان تا همراهی مؤثر در آزادی مادران زندانی جرائم غیرعمد، شبکه دو نشان داد چگونه می‌توان «زن» و «مادر» را نه در قاب شعار، بلکه در متن زندگی اجتماعی معنا کرد.

این شبکه با طراحی و اجرای برنامه‌هایی مسئله‌محور و مردم‌پایه، ثابت کرد برنامه‌سازی موفق، زمانی شکل می‌گیرد که رسانه به اعتماد اجتماعی تکیه کند و نقش تسهیل‌گر کنش‌های مردمی را بر عهده بگیرد. هم‌افزایی هدفمند برنامه‌های «عصر خانواده»، «صبحانه ایرانی» و «از مامان بگو» الگویی روشن از رسانه‌ای ارائه داد که هم آغازگر جریان است، هم همراه آن و هم تقویت‌کننده سرمایه اجتماعی؛ رسانه‌ای که خروجی‌اش نه صرفاً آمار، بلکه «اثر ماندگار» است.

«عصر خانواده»؛ برنامه‌ای که پویش می‌سازد

ویژه‌برنامه «عصر خانواده» هم‌زمان با میلاد حضرت زهرا (س)، با آغاز دومین پویش مردمی خود با عنوان «موج» و شعار «زن؛ جریان زندگی»، الگویی روشن از رسانه‌ی کنشگر ارائه داد. پویشی که با محوریت مادران و خانواده‌ها، به جمع‌آوری و توزیع غذای گرم برای نیازمندان پرداخت و در زمانی کوتاه، به حرکتی فراگیر بدل شد.

آمار‌ها گویای عمق این همراهی است: بیش از ۶۰۰۰ ثبت‌نام در وب‌اپلیکیشن موج، بیش از ۲۰ هزار اعلام آمادگی برای پخت یا تأمین هزینه غذا، جمع شدن نزدیک به یک میلیارد تومان کمک نقدی و پخت ۲۱ هزار پرس غذای گرم که به سفره نیازمندان رسید.

این پویش، تنها یک اقدام مقطعی نبود؛ بلکه نمونه‌ای از اعتماد عمومی به رسانه‌ای است که مخاطب، آن را شریک دغدغه‌هایش می‌بیند.

در کنار این حرکت مردمی، «عصر خانواده» در پویش ملی آزادی مادران زندانی جرائم غیرعمد نیز نقش‌آفرینی کرد؛ حرکتی که با همراهی مخاطبین این برنامه به آزادی ۲۰ مادر تا میلاد حضرت زهرا (س) انجامید و بار دیگر نشان داد تلویزیون، وقتی کنار مردم می‌ایستد، می‌تواند زندگی بسازد.

اوج این همراهی، در جشن ازدواج ۷۵۰ زوج دانشجوی استان قم رقم خورد؛ زوج‌هایی که آغاز زندگی مشترک خود را با نام حضرت زهرا (س) و در همراهی با «عصر خانواده» جشن گرفتند؛ رویدادی که رسانه را به بخشی از خاطره‌ی شخصی و جمعی مردم بدل کرد.

«صبحانه ایرانی»؛ زن، میراث‌دار زندگی از خانه تا قهرمانی

«صبحانه ایرانی» در همراهی با رویداد ملی «ایران‌جان، گلستان ایران» و همزمان با میلاد حضرت زهرا (س)، تصویری اصیل و ریشه‌دار از زن ایرانی را به قاب تلویزیون آورد؛ زنی که حامل سنت، فرهنگ و هویت است و موفقیتش الزاماً در دیده‌شدن رسانه‌ای خلاصه نمی‌شود. از بانوی هنرمند گلستانی که با دستگاه‌های سنتی نخ‌ریسی، جان تازه‌ای به پنبه و ابریشم می‌بخشد تا کدبانوی گرگانی که قصه‌ی شیرینی‌های محلی را با دست‌هایش روایت می‌کند؛ از دختر قهرمان رزمی جهان تا مادران شهدا که با خاطره‌گویی، دلتنگی را به صبوری بدل کرده‌اند و مادربزرگی شاد با چهل نوه که نماد استمرار خانواده است؛ «صبحانه ایرانی» نشان داد زنِ موفق، پیش از آن‌که در قاب‌ها بدرخشد، در خانه‌ها جریان دارد. روایتی که زن گلستانی را به عنوان نمادی از بانوی ایرانی نه به‌عنوان سوژه، که به‌مثابه میراث‌دار زندگی، پیونددهنده نسل‌ها و نگهبان فرهنگ ایرانی معرفی کرد.

«از مامان بگو»؛ روایتِ مادر، از قاب تا واقعیت

در سوی دیگر، برنامه «از مامان بگو» با عنوان «زن؛ جریان زندگی» و با رویکردی روایی و فرهنگی، پنج شب ویژه را روی آنتن برد؛ روایت‌هایی صمیمی از نقش مادران در شکل‌گیری هویت، ایمان و موفقیت فرزندان این سرزمین؛ روایت‌هایی که مادر را نه در حاشیه، که در متن تحولات فردی و اجتماعی قرار داد.

اوج این مسیر، رویداد بزرگ «از مامان بگو» با مشارکت «دفتر امور بانوان شهرداری تهران» در برج میلاد بود؛ رویدادی ملی با حضور دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران، دکتر مریم اردبیلی رئیس امور بانوان شهرداری تهران، مادران شهدا، خانواده‌ها، چهره‌های فرهنگی و اجتماعی؛ حضوری که پیوند رسانه، خانواده و سیاست‌گذاری اجتماعی را به‌روشنی به نمایش گذاشت. در این رویداد، زن نه در قالب کلیشه‌ها، بلکه در قامت «محور جریان زندگی» روایت شد؛ روایتی که از تجلیل صرف فراتر رفت و در امتداد پویش ملی آزادی مادران زندانی جرائم غیرعمد، با همراهی مخاطبین این برنامه به آزادی ۱۴ مادر انجامید؛ نشانه‌ای روشن از آن‌که وقتی رسانه پای کار می‌آید، روایت می‌تواند به تغییر واقعی منتهی شود.

زن؛ از خانه تا جامعه، از روایت تا زیست

آنچه در این ایام از قاب شبکه دو سیما به تصویر درآمد، نه یک روایت مقطعی و مناسبتی، که بازخوانی عمیق جایگاه زن در زیست ایرانی–اسلامی بود؛ زنی که در «عصر خانواده» کنشگر اجتماعی است، در «از مامان بگو» ریشه‌ی هویت و بالندگی و در «صبحانه ایرانی» میراث‌دار فرهنگ، سنت و تداوم زندگی. از قاب صبحگاهی که زن را در متن خانه، مهارت، هنر و قهرمانی نشان داد تا پویش‌های مردمی و رویداد‌های ملی که نقش او را در تغییر اجتماعی عینیت بخشید، شبکه دو توانست تصویری پیوسته و معنادار از «زن؛ جریان زندگی» بسازد؛ جریانی که از خانه آغاز می‌شود، در جامعه امتداد می‌یابد و به کنش جمعی ختم می‌شود.

این هم‌زمانی هوشمندانه برنامه‌ها، نشان داد رسانه وقتی روایت‌هایش را به زیست واقعی مردم گره می‌زند، می‌تواند از «نمایش» عبور کند و به «تأثیر» برسد. شبکه دو در این مسیر، با تکیه بر زن و خانواده به‌عنوان ستون‌های سرمایه اجتماعی، الگویی از رسانه مسئول، همراه و اثرگذار ارائه داد؛ رسانه‌ای که زندگی را نه فقط بازتاب می‌دهد، بلکه در ساختن آن شریک است.