مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از بارش برف و باران در بیشتر محور‌های مواصلاتی استان خبر داد و بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و همراه داشتن تجهیزات زمستانی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - سعید خدابخشی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از دوربین‌های نظارت تصویری مرکز مدیریت راه‌های استان، از ساعت ۷ صبح امروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه، بارش برف و باران در اکثر محور‌های مواصلاتی استان آغاز شده است.

وی با اشاره به تأثیر این شرایط جوی بر ایمنی تردد، افزود: در حال حاضر تردد در تمامی محور‌های استان جریان دارد، اما به دلیل لغزندگی سطح جاده‌ها، رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی را رعایت کنند.

خدابخشی ادامه داد: نیرو‌ها و اکیپ‌های راهداری استان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی و کنترل محور‌ها به‌صورت مستمر در حال انجام است تا از بروز هرگونه اختلال در تردد جلوگیری شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری با توصیه به رانندگان گفت: هم‌استانی‌ها و مسافران پیش از آغاز سفر، از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کرده و حتماً تجهیزات ایمنی و زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند برای دریافت آخرین اطلاعات وضعیت راه‌ها با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس گرفته یا به صورت برخط از طریق این سامانه اطلاع‌رسانی شوند.

برچسب ها: سامانه بارشی ، لغزندگی معابر
