باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، معاون اجرایی رئیسجمهوری ۱۷ آذر ۱۴۰۴ با ابلاغ «بخشنامه بهینهسازی مصرف آب و انرژی» به دستگاههای اجرایی، موارد شامل ممنوعیت را به آنها اعلام کرد. در بند ۳ بخشنامه بهینهسازی مصرف آب و انرژی که با امضای دکتر محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده، بر ضرورت پرهیز از پذیراییهای غیرضروری در همایشها و جلسات اداری مانند سرو میوه، شیرینی، شام و ناهار و استفاده از منابع حاصل از صرفهجویی برای اجرای اقدامات کاهنده مصرف آب و انرژی تاکید شده است.
به دنبال ابلاغ این بخشنامه از سوی معاون اجرایی رئیسجمهوری، سید محمدعلی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور امروز در نامهای به معاونان، مدیران ستادی و مجموعههای تابعه این شرکت ضمن اشاره به کاهش هزینههای غیرضروری، بر اجرایی شدن این ابلاغیه تاکید کرد.
در نامه ثابت قدم آمده است: «همانگونه که پیش از این نیز تاکید شده، به هیچ عنوان هزینههای جز خرید آب معدنی، دستمال کاغذی، چای، بیسکویت، خرما، توت خشک یا کشمش که میزان مصرف آن به نسبت سرانه هر واحد اداری و سطح مهمان یا ارباب رجوع تعیین میگردد، قابل پذیرش نمیباشد؛ لذا برای مواردی غیر از عناوین فوق در تمامی اوراق و اسناد مالی، حق خرید وجود نخواهد داشت و عدم رعایت آن تخلف محسوب میگردد.»
همچنین موضوع تنظیم ضابطه و دستورالعمل مرتبط با سطوح مهمانان و ارباب رجوع در هر حوزه در چارچوب موارد اعلام شده، مورد تاکید مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور قرارگرفت.