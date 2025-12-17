باشگاه خبرنگاران جوان - عباس حقی از مسدود شدن محور پونل به خلخال در حوزه استان گیلان خبر داد و گفت: به دلیل بارش برف و شرایط نامساعد جوی، این محور تا اطلاع ثانوی مسدود بوده و امکان تردد در آن وجود ندارد.
او با اشاره به اینکه در حال حاضر تردد خودروها تنها از محور اسالم به خلخال انجام میشود، افزود: نیروها و ماشینآلات راهداری شهرستان خلخال بهصورت کامل در محور اسالم به خلخال مستقر بوده و بهطور مستمر در حال پایش وضعیت راه و ارائه خدمات به رانندگان هستند.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای خلخال با تأکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: با توجه به بارش برف، لغزندگی سطح جادهها و کاهش دید، رانندگان حتماً از زنجیر چرخ استفاده کرده و سوخت کافی، تجهیزات ایمنی و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند.
حقی از شهروندان و مسافران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی شهرستان را از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ اداره کل راهداری و حملونقل جادهای کشور استعلام کرده و از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.
او در ادامه افزود: اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان خلخال آمادگی کامل دارد و به محض بارش برف در سایر محورهای ارتباطی، نیروها و تجهیزات راهداری برای انجام عملیات برفروبی و بازگشایی مسیرها در کوتاهترین زمان ممکن در محل مستقر خواهند شد.
منبع: راهداری