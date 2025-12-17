مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت:برای تولیدکنندگان مستقر در نواحی صنعتی، ضمانت‌نامه‌هایی صادر می‌شود تا بتوانند از طریق بانک‌های عامل، منابع مالی مورد نیاز برای تولید را تأمین کنند

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- افشار فتح‌الهی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران،  در برنامه رادیو اقتصاد با تأکید بر نقش حمایتی این صندوق در پشتیبانی از تولیدکنندگان جوان، از اجرای برنامه‌های جدید تأمین مالی برای حمایت همه‌جانبه از این بخش خبر داد و گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران به‌عنوان بازوی حمایتی دولت در حوزه تجارت، مأموریت دارد از منافع تولیدکنندگان جوان در برابر نوسانات و التهابات بازار سرمایه صیانت کند.

صدور ضمانت‌نامه برای تأمین مالی تولید

فتح‌الهی  با اشاره به برنامه‌های حمایتی صندوق اظهار کرد: برای تولیدکنندگان مستقر در نواحی صنعتی، ضمانت‌نامه‌هایی صادر می‌شود تا بتوانند از طریق بانک‌های عامل، منابع مالی مورد نیاز برای تولید را تأمین کنند.

نقدینگی، چالش تورم و تولید

وی با اشاره به شرایط تورمی کشور افزود: اگرچه بخشی از نقدینگی کاذب عامل تورم است، اما در مقابل، بخش مولد اقتصاد به دلیل کمبود نقدینگی و دشواری تأمین مالی، با چالش مواجه شده و همین موضوع نیازمند حمایت هدفمند است.

تأمین مواد اولیه؛ اولویت حمایتی صندوق

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تأکید کرد: مهم‌ترین گام حمایتی صندوق برای تولیدکنندگان جوان، تأمین مواد اولیه است که در پی برگزاری جلسات تخصصی با تشکل‌های این بخش، نتایج قابل توجهی حاصل شده است.

رفع مشکل وثایق و تسهیل مسیر صادرات

فتح‌الهی با اشاره به روش‌های مختلف تأمین مالی از جمله نظام بانکی، بازار سرمایه و ابزارهای نوین مانند تأمین مالی جمعی (کرادفاندینگ) گفت: در تمامی این روش‌ها، چالش اصلی، تأمین وثایق و ضمانت‌نامه‌هاست که صندوق توانسته با رفع بخشی از مشکلات وثایق بانکی و تسهیل فرآیند تأمین مالی تولیدکنندگان صادرات‌محور، گام مؤثری بردارد.

ضمانت‌نامه اعتباری برای خرید مواد اولیه

وی در ادامه با اشاره به طراحی ضمانت‌نامه‌های اعتباری تولیدی تصریح کرد: این ضمانت‌نامه‌ها در اختیار تولیدکنندگان جوان قرار می‌گیرد تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کرده و پس از تولید و فروش محصول، منابع مالی را تسویه و به صندوق بازگردانند.

تداوم پوشش‌های حمایتی بدون محدودیت

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران خاطرنشان کرد: هیچ‌یک از پوشش‌های حمایتی صندوق به دلیل محدودیت‌های مالی یا سرمایه‌ای متوقف نشده و در ارائه این خدمات، محدودیتی وجود ندارد.

امکان ثبت درخواست به‌صورت الکترونیکی

فتح‌الهی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم حمایت مؤثر از تولیدکنندگان جوان کشور یادآور شد: فرآیند صدور ضمانت‌نامه و بهره‌مندی از حمایت‌های صندوق از طریق تارنمای صندوق ضمانت صادرات ایران به نشانی egfi.ir امکان‌پذیر است.

برچسب ها: صندوق ضمانت ، تجارت
خبرهای مرتبط
سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری در حوزه معادن/ صادرات محصولات غیرنفتی به ۱۴ میلیارد دلار رسید
سهم ایران از بازار آفریقا تنها یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است
خشکسالی تولید زعفران را کاهش داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دلالان وارد چرخه خرید و جمع آوری برنج از کشاورزان شدند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴
تامین گوشت در ماه‌های آتی دچار مشکل می‌شود
قیمت میوه در شب یلدا تغییری ندارد
از کمبود لاستیک تا ناوگان پیر؛ رانندگان جاده‌ای چشم انتظار وعده نوسازی ناوگان خود
اجرای دقیق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم برای کنترل بازار مسکن حیاتی است
ساعت کاری بانک ها از اول دی ماه ۷.۳۰ تا ۱۳.۳۰ است
کشاورزان و باغداران هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی را جدی بگیرند
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
کنترل معاملات غیر مصرفی در بازار از طریق مالیات بر عایدی سرمایه
آخرین اخبار
قیمت ۴ محصول لبنی به زودی اصلاح می شود
بهره برداری از راه‌آهن اردبیل ـ میانه تا اسفند ماه
برخی از جرایم مالیاتی طلافروشان بخشیده شد
بازرسی ویژه بازار شب یلدا در حال انجام است+ فیلم
مجوز قیمت‌گذاری بیش از ۱۰۰ شعبه‌ی بانک آینده صادر شد
کاهش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی برداشت آب از سد‌های تهران
بارش‌های سنگین تا پایان هفته در راه است/ کاهش محسوس دمای هوا در شهر‌های مختلف
اتمام تعمیرات و بهینه‌سازی پست‌ها و خطوط انتقال تا پیش از تابستان آینده
تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در بازار بیمه به حدود ۵۱.۱ میلیون فقره رسید
ساعت کاری بانک ها از اول دی ماه ۷.۳۰ تا ۱۳.۳۰ است
شناسایی و مجاز کردن ۱۰۰ هزار انشعاب غیر مجاز در سال
۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت مولد‌های برق اضطراری بدون هزینه قابل ورود به مدار است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۶ آذرماه ۱۴۰۴
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
حذف حجم مبنا محرکی برای بازار سرمایه 
ضمانت‌نامه‌های اعتباری تولیدی طراحی شد/تأمین مواد اولیه؛ اولویت حمایتی صندوق
قیمت میوه در شب یلدا تغییری ندارد
اجرای قانون برنامه هفتم در پرداخت وام اشتغال مددجویان جدی گرفته شود
دلالان وارد چرخه خرید و جمع آوری برنج از کشاورزان شدند
اجرای دقیق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم برای کنترل بازار مسکن حیاتی است
تامین گوشت در ماه‌های آتی دچار مشکل می‌شود
کنترل معاملات غیر مصرفی در بازار از طریق مالیات بر عایدی سرمایه
کشاورزان و باغداران هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی را جدی بگیرند
از کمبود لاستیک تا ناوگان پیر؛ رانندگان جاده‌ای چشم انتظار وعده نوسازی ناوگان خود
حذف حجم مبنا سرآغاز اصلاحات اساسی در ریزساختارهای بازار سرمایه
یارانه آذر ماه دهک‌های یک تا سوم درآمدی واریز شد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور
افزایش کارایی و تحرک معاملات با حذف حجم مبنا از بورس
اقدامات نظارتی و جلوگیری از افزایش هیجانی قیمت‌ها در آستانه شب یلدا
زمینه واردات گندم برای تأمین نیاز صنعت فراهم می‌شود