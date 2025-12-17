باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- افشار فتح‌الهی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، در برنامه رادیو اقتصاد با تأکید بر نقش حمایتی این صندوق در پشتیبانی از تولیدکنندگان جوان، از اجرای برنامه‌های جدید تأمین مالی برای حمایت همه‌جانبه از این بخش خبر داد و گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران به‌عنوان بازوی حمایتی دولت در حوزه تجارت، مأموریت دارد از منافع تولیدکنندگان جوان در برابر نوسانات و التهابات بازار سرمایه صیانت کند.

صدور ضمانت‌نامه برای تأمین مالی تولید

فتح‌الهی با اشاره به برنامه‌های حمایتی صندوق اظهار کرد: برای تولیدکنندگان مستقر در نواحی صنعتی، ضمانت‌نامه‌هایی صادر می‌شود تا بتوانند از طریق بانک‌های عامل، منابع مالی مورد نیاز برای تولید را تأمین کنند.

نقدینگی، چالش تورم و تولید

وی با اشاره به شرایط تورمی کشور افزود: اگرچه بخشی از نقدینگی کاذب عامل تورم است، اما در مقابل، بخش مولد اقتصاد به دلیل کمبود نقدینگی و دشواری تأمین مالی، با چالش مواجه شده و همین موضوع نیازمند حمایت هدفمند است.

تأمین مواد اولیه؛ اولویت حمایتی صندوق

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تأکید کرد: مهم‌ترین گام حمایتی صندوق برای تولیدکنندگان جوان، تأمین مواد اولیه است که در پی برگزاری جلسات تخصصی با تشکل‌های این بخش، نتایج قابل توجهی حاصل شده است.

رفع مشکل وثایق و تسهیل مسیر صادرات

فتح‌الهی با اشاره به روش‌های مختلف تأمین مالی از جمله نظام بانکی، بازار سرمایه و ابزارهای نوین مانند تأمین مالی جمعی (کرادفاندینگ) گفت: در تمامی این روش‌ها، چالش اصلی، تأمین وثایق و ضمانت‌نامه‌هاست که صندوق توانسته با رفع بخشی از مشکلات وثایق بانکی و تسهیل فرآیند تأمین مالی تولیدکنندگان صادرات‌محور، گام مؤثری بردارد.

ضمانت‌نامه اعتباری برای خرید مواد اولیه

وی در ادامه با اشاره به طراحی ضمانت‌نامه‌های اعتباری تولیدی تصریح کرد: این ضمانت‌نامه‌ها در اختیار تولیدکنندگان جوان قرار می‌گیرد تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کرده و پس از تولید و فروش محصول، منابع مالی را تسویه و به صندوق بازگردانند.

تداوم پوشش‌های حمایتی بدون محدودیت

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران خاطرنشان کرد: هیچ‌یک از پوشش‌های حمایتی صندوق به دلیل محدودیت‌های مالی یا سرمایه‌ای متوقف نشده و در ارائه این خدمات، محدودیتی وجود ندارد.

امکان ثبت درخواست به‌صورت الکترونیکی

فتح‌الهی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم حمایت مؤثر از تولیدکنندگان جوان کشور یادآور شد: فرآیند صدور ضمانت‌نامه و بهره‌مندی از حمایت‌های صندوق از طریق تارنمای صندوق ضمانت صادرات ایران به نشانی egfi.ir امکان‌پذیر است.