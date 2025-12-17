براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ داده‌های مرکز پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد که شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۹:۳۰ صبح امروز در شهرهای آبادان ۱۶۳، اهواز ۱۵۸، خرمشهر ۱۷۱، دزفول ۱۵۶، شادگان ۱۵۶، دشت ازادگان ۱۵۷، شوشتر ۱۵۶،کارون ۱۵۱، ماهشهر ۱۶۲ و هویزه ۱۵۴ میکرو گرم بر متر مکعب بوده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های جمعیتی است.

همچنین این شاخص در شهرهای اندیمشک ۱۴۳ و شوش ۱۴۱ بر متر مکعب گزارش شده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

شاخص آلودگی در شهرهای آغاجاری، امیدیه، رامهرمز ،لالی مسجدسلیمان، ملاثانی و هندیجان قابل قبول ثبت شده و اندیکا، ایذه، باغملک، بهبهان ، دهدز و هفتکل شهرهایی هستند که هوای پاک را تجربه کرده اند.

براساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI):

- ۰ تا ۵۰: پاک

- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول

- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس

- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها

- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم

- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور