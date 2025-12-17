براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ داده‌های مرکز پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد که شاخص کیفی هوا  منتهی به ساعت ۹:۳۰ صبح امروز در شهرهای آبادان ۱۶۳، اهواز ۱۵۸، خرمشهر ۱۷۱، دزفول ۱۵۶، شادگان ۱۵۶، دشت ازادگان ۱۵۷، شوشتر ۱۵۶،کارون ۱۵۱، ماهشهر ۱۶۲ و هویزه ۱۵۴ میکرو گرم بر متر مکعب بوده  که گویای وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های جمعیتی است.

همچنین این شاخص  در شهرهای اندیمشک ۱۴۳ و شوش ۱۴۱ بر متر مکعب گزارش  شده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

شاخص آلودگی در شهرهای آغاجاری، امیدیه، رامهرمز ،لالی مسجدسلیمان، ملاثانی و هندیجان قابل قبول ثبت شده و  اندیکا، ایذه، باغملک، بهبهان ، دهدز و هفتکل شهرهایی هستند که هوای پاک را تجربه کرده اند.

براساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI):

- ۰ تا ۵۰: پاک  

- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول  

- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس  

- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها  

- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم  

- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک  

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور

برچسب ها: الودگی هوا ، هوای ناسالم
خبرهای مرتبط
وضعیت خطرناک آلودگی هوا در هویزه
هوای کردستان در شرایط خطرناک
وضعیت هوای تهران ناسالم برای همه گروه‌های جامعه
اواسط هفته آینده بارش استان را در بر می گیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هوای ۱۲ شهر خوزستان آلوده است
بازار خوزستان زیر ذره بین تیم‌های نظارتی صمت خوزستان
تولید دو رقم جدید نیشکر در خوزستان
آخرین اخبار
بازار خوزستان زیر ذره بین تیم‌های نظارتی صمت خوزستان
تولید دو رقم جدید نیشکر در خوزستان
هوای ۱۲ شهر خوزستان آلوده است