آغاز ساخت پروژه «فراهنگ» ویژه سالمندان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - علیاصغر کمالیزاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در حاشیه آیین کلنگزنی پروژه فرهنگی، ورزشی و اجتماعی «فراهنگ» گفت: جامعه ما به سمت سالمندی در حرکت است و با توجه به کاهش نرخ موالید و افزایش امید به زندگی، ضرورت دارد در قالب بازآفرینی شهری توجه ویژهای به تأمین نیازهای این قشر صورت گیرد.
وی افزود: پروژه فراهنگ با هدف ایجاد فضایی برای گذران اوقات فراغت، ارتقای سلامت جسمی و روحی و تقویت تعاملات اجتماعی سالمندان طراحی شده است.
وی گفت: این مجموعه در زمینی به وسعت ۳۲۰۰ مترمربع و با زیربنایی حدود ۱۸ هزار مترمربع در منطقه ۲ شهرداری تهران احداث خواهد شد.
کمالیزاده با اشاره به اینکه اعتبار اولیه این پروژه ۹۰۰ میلیارد تومان است، گفت: اجرای این طرح حدود سه سال زمان خواهد برد.
وی اظهار کرد: شاهد شکلگیری یک حوزه یکپارچه بازآفرینی شهری از محدوده آتیساز تا بزرگراه شهید همت و ضلع غربی بزرگراه چمران خواهیم بود. این منطقه به عنوان یکی از محلات تابآور و نمونه شهر تهران معرفی خواهد شد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در تشریح امکانات مجموعه گفت: فضاهای ورزشی شامل استخر و سونا، فضاهای فرهنگی مانند فرهنگسرا، سالن اجتماعات، آمفیتئاتر و کلاسهای آموزشی متناسب با نیازهای سالمندان در قالب این پروژه پیشبینی شده است.
کمالیزاده در پایان از خبرنگاران برای حضور در مراسم آیین افتتاحیه باغراه حضرت زهرا (س) دعوت کرد و گفت: این مراسم روز شنبه ساعت ۱۴ برگزار میشود و امیدواریم با همراهی رسانهها بتوانیم گامی مؤثر در بهبود کیفیت زندگی سالمندان شهر تهران برداریم.