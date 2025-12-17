باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دیوان کیفری بین‌المللی درخواست اسرائیل برای اعاده دادرسی را رد کرد + فیلم

کارشناس حوزه بین‌الملل در خصوص رد اعاده دادرسی اسرائیل توسط دیوان کیفری بین‌المللی توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا هاشم زادگان، کارشناس حوزه بین‌الملل با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در مورد رد اعاده دادرسی اسرائیل توسط دیوان کیفری بین‌المللی نکاتی را بیان کرد.

 

 

 

