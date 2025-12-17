اسامی محرومان مسابقات جام حذفی باشگاه‌های فوتبال کشور یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش فدراسیون فوتبال؛ اسامی محرومان مسابقات جام حذفی باشگاه‌های فوتبال کشور یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:

امیرمحمد تارتار (هوادار)
کمال الدین نیک خوی (مربی، نفت و گاز گچساران) 
خسرو حیدری (مربی، استقلال تهران )
سیدمهدی رحمتی (مربی، خیبر خرم آباد)
بابک مصطفی خانی (مربی، مس شهربابک)

لیست محرومیت‌های باقی‌مانده از مسابقات فصل قبل جام حذفی که پیش‌تر و در آغاز مسابقات فصل جدید اعلام شده بود به شرح ذیل مجددا بازنشر می‌شود:

هادی مهدوی کیا - حمید الهای (کیا تهران)  
 امیرحسین جعفری (خوشه طلایی)  
محمد طاها محمدی (اتحاد کیش) 
یاسر قاسمی (طلایی پوشان اراک)  
حمید کرمی آل متین، رضا کرمی آل متین (نخل بم) 
سعید اخباری (چادرملو اردکان) 
فرشید پاداش (شهرداری آستارا) 
روح اله اصغری، مجید محافظت کار، حسین عبدی (آلومینیوم اراک)
امیر عباسلو (فرد البرز) 
هادی حق جو، فرهاد لیموچی، حمیدرضا محمودآبادی (عقاب تهران)  
امین کاظمی (استقلال زیدون) 
علی رحیمی (کشت و صنعت پادیاب) 
رحیم آلبوغبیش (پالایش نفت بندرعباس) 
مهدی داغر (بعثت کرمانشاه) 
امید عالیشاه (پرسپولیس) 
وحدت حنانوف (سپاهان اصفهان)
احمدرضا مولایی، ارسطو محمدی (شهرداری نوشهر)

برچسب ها: جام حذفی ، اسامی محرومان
خبرهای مرتبط
تراکتور امروز ورزشگاه میزبان از پرسپولیس را معرفی می‌کند
تعویق دیدار فولاد هرمزگان و استقلال؛ میزبانی بندرعباس تغییر نمی‌کند
«احمد محمدی» سوت‌های تاثیرگذار و جنجالی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدیر برنامه اندونگ علیه ادعای تاجر نیا سند رو کرد
جلسه انضباطی خواهران منصوریان برگزار شد
خسرو حیدری می‌خواهد خودش را مطرح کند/ همه تیم‌ها خاص هستند
شکایت نیجریه به فیفا برای حضور در جام جهانی
جهانبخش و قلعه‌نویی در مراسم فیفا به چه ستاره‌هایی رای دادند؟
هدیه گرانقیمت پسر میلیاردر هندی به مسی
اسامی محرومان جام حذفی فوتبال
گوادالاخارا ۰ - ۲ بارسلونا/ صعود سخت شاگردان فلیک مقابل حریف دسته سومی+ فیلم
سرمربی مشهور فرانسوی در آستانه اخراج
برنامه سفر استقلال به بحرین مشخص شد
آخرین اخبار
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک جمعه برگزار می‌شود
هشت ملی‌پوش کوراش ایران در میدان جهانی
پرسپولیس و تراکتور در حضور ۵۰ هزار تماشاگر
هدیه گرانقیمت پسر میلیاردر هندی به مسی
غایبان پرسپولیس در مصاف حساس با تراکتور
رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی: مناطق آزاد ظرفیت بالایی برای میزبانی دارند
عزیزی: در تلاشیم که تازه به نقطه صفر در گلف برسیم
شیراز میزبان اردو تیم‌های وزنه‌برداری پایه شد
نام شادی پریدر در بین حامیان پایان تحریم شطرنج روسیه
پیروزی حریف ایران مقابل نیجریه
اعلام آرای استیناف
جلسه انضباطی خواهران منصوریان برگزار شد
جهانبخش و قلعه‌نویی در مراسم فیفا به چه ستاره‌هایی رای دادند؟
غیبت نایب‌قهرمان جهان در انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی
شکایت نیجریه به فیفا برای حضور در جام جهانی
سرمربی مشهور فرانسوی در آستانه اخراج
عرضه بلیت‌های ۶۰ دلاری به فدراسیون‌ها برای جام جهانی ۲۰۲۶
مدیر برنامه اندونگ علیه ادعای تاجر نیا سند رو کرد
برنامه سفر استقلال به بحرین مشخص شد
اسامی محرومان جام حذفی فوتبال
ثابت قدم بر اجرایی شدن ابلاغیه معاون اجرایی رئیس‌جمهوری تاکید کرد
صعود تیم ملی دختران اسکیت رولبال به نیمه نهایی جام جهانی
کاردیف ۱ - ۳ چلسی/ صعود آبی های لندن به نیمه نهایی با درخشش گارناچو+ فیلم
گوادالاخارا ۰ - ۲ بارسلونا/ صعود سخت شاگردان فلیک مقابل حریف دسته سومی+ فیلم
خسرو حیدری می‌خواهد خودش را مطرح کند/ همه تیم‌ها خاص هستند
نبود خلاقیت و کیفیت بد زمین ها باعث بردهای اقتصادی شده است
فتح‌الله‌زاده: استقلال هنوز یکی از مدعیان قهرمانی است
برترین‌های فیفا در سال ۲۰۲۵؛ دمبله مرد سال فوتبال جهان شد
مرور و بررسی ورزش جدید کین بال + فیلم
برترین‌های اوزان فرد لیگ برتر تکواندو معرفی شدند