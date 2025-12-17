باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش فدراسیون فوتبال؛ اسامی محرومان مسابقات جام حذفی باشگاه‌های فوتبال کشور یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:

امیرمحمد تارتار (هوادار)

کمال الدین نیک خوی (مربی، نفت و گاز گچساران)

خسرو حیدری (مربی، استقلال تهران )

سیدمهدی رحمتی (مربی، خیبر خرم آباد)

بابک مصطفی خانی (مربی، مس شهربابک)

لیست محرومیت‌های باقی‌مانده از مسابقات فصل قبل جام حذفی که پیش‌تر و در آغاز مسابقات فصل جدید اعلام شده بود به شرح ذیل مجددا بازنشر می‌شود:

هادی مهدوی کیا - حمید الهای (کیا تهران)

امیرحسین جعفری (خوشه طلایی)

محمد طاها محمدی (اتحاد کیش)

یاسر قاسمی (طلایی پوشان اراک)

حمید کرمی آل متین، رضا کرمی آل متین (نخل بم)

سعید اخباری (چادرملو اردکان)

فرشید پاداش (شهرداری آستارا)

روح اله اصغری، مجید محافظت کار، حسین عبدی (آلومینیوم اراک)

امیر عباسلو (فرد البرز)

هادی حق جو، فرهاد لیموچی، حمیدرضا محمودآبادی (عقاب تهران)

امین کاظمی (استقلال زیدون)

علی رحیمی (کشت و صنعت پادیاب)

رحیم آلبوغبیش (پالایش نفت بندرعباس)

مهدی داغر (بعثت کرمانشاه)

امید عالیشاه (پرسپولیس)

وحدت حنانوف (سپاهان اصفهان)

احمدرضا مولایی، ارسطو محمدی (شهرداری نوشهر)