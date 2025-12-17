مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یارانه حمایتی کودکان دارای سوءتغذیه زیر دو سال برای خانوار‌های مشمول شارژ شده و این حمایت به‌صورت ماهانه و مستمر تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا قیومی، مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شارژ اعتبار طرح حمایت از کودکان مبتلا به سوءتغذیه خبر داد و گفت: اعتبار مربوط به سوءتغذیه کودکان زیر دو سال، شب گذشته برای خانوار‌های مشمول شارژ شده است.

وی گفت: این حمایت شامل کودکان زیر دو سال در دهک‌های یک تا هفت درآمدی است که برای دهک‌های یک تا پنج، مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های شش و هفت، مبلغ ۸۰۰ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.

قیومی با اشاره به جامعه هدف این مرحله از پرداخت افزود: این کودکان از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه شناسایی شده‌اند و مشمول دریافت این اعتبار شده‌اند.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است در یک فرآیند تکمیلی، کودکان مشمول سال گذشته نیز که همچنان واجد شرایط هستند، به طرح اضافه شوند که پیش‌بینی می‌شود این اقدام ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده انجام شود.

مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: کودکانی که در این مرحله مشمول طرح شده‌اند، تا پایان سال به‌صورت ماهانه و مستمر از این حمایت بهره‌مند خواهند شد.

وی درباره تعداد مشمولان این طرح گفت: تعداد کودکانی که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ابتدای آذرماه شناسایی شده‌اند، حدود ۱۷۱ هزار کودک در سراسر کشور است.

منبع: فارس

برچسب ها: سوء تغذیه ، یارانه حمایتی
