سرپرست باشگاه استقلال مدعی شد که اندونگ با استقلال فسخ نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - علی تاجر نیا سرپرست باشگاه استقلال در حالی که دیدیه اندونگ بازیکن فرانسوی _ گابنی استقلال از این تیم جدا شده است و به اردوی تیم ملی کشورش پیوسته مدعی شد که پس از بازی‌های ملی به اردوی استقلال باز می‌گردد.

از طرفی اندونگ به دلیل دریافت نکردن ویزای کار و اقامت از سوی استقلال برای این بازیکن درخواست فسخ قراردادش را برای باشگاه و فیفا و البته شخص تاجرنیا ارسال کرده بود و از دیدگاه آنها این فسخ موجه است.

تاجر نیا روز گذشته مدعی شده بود که ماجرای فسخ قرارداد اندونگ صحت ندارد و او بعد از اردوی تیم ملی کشورش به استقلال باز می‌گردد.

فسخ قرارداد با باشگاه استقلال تهران

 

