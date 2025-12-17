باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
علائم سرمازدگی اعضای بدن + فیلم

مدرس امداد و نجات در مورد علائم سرماخوردگی نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان ایزد پناه، مدرس تخصصی امداد و نجات با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص علائم سرماخوردگی توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

