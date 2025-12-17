بارش برف که از دیروز در ارتفاعات استان گیلان آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فریبرز مرادی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: با ورود سامانه سرد و بارشی به آسمان این استان، بارش برف از دیروز در ارتفاعات و کوهستان‌های گیلان آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

او افزود: در حال حاضر در محور‌های دیلمان، شوک به ملکوت، اسالم به خلخال، لات محله و حشمت آباد ۱۰ سانتیمتر، آبی نام ۱۵ سانتیمتر، پونل به خلخال ۲۰ سانتیمتر، گیلوان ۲۵ سانتیمتر و بلودکان به خصیل دشت ۳۰ سانتیمتر برف بر زمین نشسته است.

مدیر کل راهداری گیلان با بیان اینکه در حال حاضر راه زندانه در محور پونل به خلخال به دلیل یخبندان و کولاک شدید مسدود است، تصریح کرد: ترافیک در سایر محور‌های مواصلاتی استان در جریان است.

مرادی همچنین به هموطنان توصیه کرد با توجه به بارش برف در محور‌های کوهستانی گیلان، ضمن رعایت موارد ایمنی و همراه داشتن زنجیر چرخ، از تردد غیرضروری در محور‌های برفگیر این استان خودداری کنند.

