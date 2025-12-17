۴۲ درصد از تصادفات فوتی پایتخت به علت عدم توجه به جلو

سرهنگ رابعه جوانبخت کارشناس اداره تصادفات و‌ رئیس مرکز جامع برخط پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه شهر امن از ۱۶۲ فقره تصادفات متاثر از نقص راه و آمار و ارقام تصادفات فوتی پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز جامع اطلاع‌رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ رابعه جوانبخت کارشناس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: ۱۶۲ فقره تصادفات از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز، متاثر از نقص راه بوده است. 

جوانبخت در ادامه به جایگاه راه در پیش گیری از سوانح رانندگی اشاره کرد و گفت: ایمنی راه ها تنها با ساخت راه های جدید حاصل نمی‌شود بلکه نیازمند نگهداری هوشمند و مستمر، اصلاح نقاط پر تصادف با استفاده از فناوری های نوین می‌باشد از جمله: طراحی و ایمنی مهندسی راه ها، استانداردسازی هندسی راه ها، نصب تجهیزات ایمنی و هشداردهنده، نظارت و کنترل هوشمند معابر و نگهداری و بروز رسانی. 

سرهنگ جوانبخت آمار تصادفات فوتی پایتخت را نیز بر اساس علت تامه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز، ۴۲ درصد «عدم توجه به جلو» که متاسفانه رتبه اول تصادفات فوتی را به خود اختصاص داده است (عجله و شتاب، صحبت با تلفن همراه، خستگی و خواب آلودگی)، ۳۲ درصد «عدم کنترل در وسیله نقلیه» (تصمیمات در لحظه و رد کردن سرعت مجاز ) ۶ درصد «تغییر مسیر ناگهانی» (رتبه سوم)، ۴ درصد عدم رعایت «حق تقدم» (رتبه چهارم) و ۱۶ درصد سایر علل ( استفاده از دنده عقب ها) بوده است.

وی در ادامه جایگاه انسان در پیشگیری از سوانح رانندگی را متاثر از خودآگاهی، مسئولیت پذیری و آمادگی کامل ذهنی و جسمی دانست و اظهار داشت: اگر تصمیمات یک راننده را بخواهیم مورد بررسی قرار دهیم، خود آگاهی داشتن نسبت به کاری که انجام می‌دهد به همراه مسئولیت پذیری وی، می‌تواند تصمیمات خود را مدیریت نماید. به عبارتی از آمادگی ذهنی و روانی کاملی برخوردار باشد ، خشم و استرس نداشته تا بتواند تصمیمات خوبی در پشت فرمان خودرو بگیرد. 

همچنین از حیث وضعیت جسمی و سلامتی راننده باید از نظر بینایی در شرایط خوبی باشد و با هوشیاری کامل بدون استفاده از هر گونه داروی خواب آور، مواد مخدر و ‌دیگر موادی که تاثیر گذار در بحث سلامت جسمی راننده می باشد. 

جوانبخت در ادامه افزود: آمادگی‌های فنی و بررسی خودرو قبل از شروع حرکت، برطرف کردن نقص فنی خودرو، تنظیم صندلی، شرایط ترمز و لاستیک خودرو می‌باشد. 

سرهنگ جوانبخت همچنین در مورد آموزش و اخذ مهارت کافی در رانندگی اظهار داشت: هر کس برای رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه، احتیاج به گواهینامه متناسب با آن را دارد، چرا که فوانین و‌مهارت های مادی ‌و معنوی لازم را خواهد داشت و می‌تواند در مقام راننده مسلط ظاهر شود
و نکته پایانی اینکه: مدیریت زمان و برنامه ریزی ‌مناسبی داشته باشیم و با عجله و شتاب پشت فرمان خودرو قرار نگیریم و زمانی را که خودمان از دست داده ایم را نخواهیم با سرعت زیاد جبران کنیم .

شما می‌توانید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر، پیرامون اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرح های ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه http://tehran.rahvar120.ir/  مراجعه نمایید.

برچسب ها: حوادث رانندگی ، حادثه رانندگی
خبرهای مرتبط
هیچ خودرویی بدون عبور از آزمون تصادفات مجوز تولید نمی‌گیرد
آغاز طرح ترافیکی زمستانی پلیس با مشارکت ۹۱ هزار نیروی امدادی در جاده‌ها
افزایش ۱۳ درصدی مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی در مازندران
۵ مصدوم در حادثه رانندگی محور بردسیر ـ کرمان
جان باختن راکب موتورسیکلت در حادثه رانندگی محور خور - خوسف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گزارش وضعیت جوی و ترافیکی کشور
خبر خوش دولت؛ یارانه کودکان دارای سوءتغذیه ماهانه واریز می‌شود
هشدار سطح قرمز سیلاب در ۴ استان جنوبی کشور
۴۲ درصد از تصادفات فوتی پایتخت به علت عدم توجه به جلو
میدری: کالابرگ الکترونیکی دهک‌های دیگر تا هفته آینده پرداخت می‌شود
حضور پلیس در ۱۲۰ گردنه و نقاط حادثه‌ساز/ آمار کشته‌های تصادفات معادل تلفات جنگ است
هیچ خودرویی بدون عبور از آزمون تصادفات مجوز تولید نمی‌گیرد
سرقت مسلحانه طلا با دلار‌های قلابی
آغاز ساخت پروژه «فراهنگ» ویژه سالمندان
محله‌محوری با مشارکت شهروندان در طرح من شهردارم محقق می‌شود
آخرین اخبار
ادامه میزبانی طولانی‌مدت از آوارگان بدون تقسیم منصفانه بار میزبانی، امکان‌پذیر نیست
افتتاح باغ‌راه حضرت زهرا (س)؛ شنبه/ آغاز رسمی عملیات اجرایی پروژه فراهنگ از امروز
توضیح زاکانی درباره چمن‌کاری «میدان آزادی»
شکار شبانه لندکروز جعلی؛ هوش پلیس قبل از فرار وارد عمل شد
۳۴ ایستگاه پرتقاضای مترو، در ۱۳ منطقه شهرداری احداث می‌شود
مانند فاطمه؛ تجلیل از مادران، همسران و دختران شهدا با نامی آسمانی
اجرای برنامه ملی «یلدانه» سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور
سرقت مسلحانه طلا با دلار‌های قلابی
وزیر دادگستری: با تخلفات در بازار برخورد می‌کنیم
میدری: کالابرگ الکترونیکی دهک‌های دیگر تا هفته آینده پرداخت می‌شود
«باز باران» زیر چتر هنر؛ سیزدهمین جشنواره چترنویسی در باغ‌موزه قصر
پرداخت کمک هزینه معیشتی به ۲۳۷ هزار فرد دارای معلولیت شدید
هیچ خودرویی بدون عبور از آزمون تصادفات مجوز تولید نمی‌گیرد
آغاز طرح ترافیکی زمستانی پلیس با مشارکت ۹۱ هزار نیروی امدادی در جاده‌ها
اجرای ۸ پروژه نورپردازی شهری در منطقه ۱۰ طی ۹ ماه گذشته
حضور پلیس در ۱۲۰ گردنه و نقاط حادثه‌ساز/ آمار کشته‌های تصادفات معادل تلفات جنگ است
لزوم افزایش نقش‌آفرینی مراجع بین‌المللی در تحقق حقآبه تالاب‌های مرزی
تغییر ساعت کاری قوه قضاییه از اول دی ماه سال جاری تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵
محله‌محوری با مشارکت شهروندان در طرح من شهردارم محقق می‌شود
هشدار سطح قرمز سیلاب در ۴ استان جنوبی کشور
کیفیت هوای تهران در حال حاضر چگونه است؟
۴۲ درصد از تصادفات فوتی پایتخت به علت عدم توجه به جلو
خبر خوش دولت؛ یارانه کودکان دارای سوءتغذیه ماهانه واریز می‌شود
آغاز ساخت پروژه «فراهنگ» ویژه سالمندان
گزارش وضعیت جوی و ترافیکی کشور
آغاز طرح پرداخت یارانه دستمزد شاغلین واجد شرایط در ۹۱ شهرستان کم‌برخوردار کشور
ریزش آوار در یافت‌آباد تهران؛ چهار نفر نجات یافتند
قهرمانی واقعی از خانه و خانواده آغاز می‌شود
قهرمانان ورزشی بهترین الگو برای ترویج ازدواج و فرزندآوری هستند
«تغییراقلیم» یک بحران در حوزه سلامت و بهداشت عمومی است