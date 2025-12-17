۴۲ درصد از تصادفات فوتی پایتخت به علت عدم توجه به جلو

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز جامع اطلاع‌رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ، سرهنگ رابعه جوانبخت کارشناس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: ۱۶۲ فقره تصادفات از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز، متاثر از نقص راه بوده است.

جوانبخت در ادامه به جایگاه راه در پیش گیری از سوانح رانندگی اشاره کرد و گفت: ایمنی راه ها تنها با ساخت راه های جدید حاصل نمی‌شود بلکه نیازمند نگهداری هوشمند و مستمر، اصلاح نقاط پر تصادف با استفاده از فناوری های نوین می‌باشد از جمله: طراحی و ایمنی مهندسی راه ها، استانداردسازی هندسی راه ها، نصب تجهیزات ایمنی و هشداردهنده، نظارت و کنترل هوشمند معابر و نگهداری و بروز رسانی.

سرهنگ جوانبخت آمار تصادفات فوتی پایتخت را نیز بر اساس علت تامه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز، ۴۲ درصد «عدم توجه به جلو» که متاسفانه رتبه اول تصادفات فوتی را به خود اختصاص داده است (عجله و شتاب، صحبت با تلفن همراه، خستگی و خواب آلودگی)، ۳۲ درصد «عدم کنترل در وسیله نقلیه» (تصمیمات در لحظه و رد کردن سرعت مجاز ) ۶ درصد «تغییر مسیر ناگهانی» (رتبه سوم)، ۴ درصد عدم رعایت «حق تقدم» (رتبه چهارم) و ۱۶ درصد سایر علل ( استفاده از دنده عقب ها) بوده است.

وی در ادامه جایگاه انسان در پیشگیری از سوانح رانندگی را متاثر از خودآگاهی، مسئولیت پذیری و آمادگی کامل ذهنی و جسمی دانست و اظهار داشت: اگر تصمیمات یک راننده را بخواهیم مورد بررسی قرار دهیم، خود آگاهی داشتن نسبت به کاری که انجام می‌دهد به همراه مسئولیت پذیری وی، می‌تواند تصمیمات خود را مدیریت نماید. به عبارتی از آمادگی ذهنی و روانی کاملی برخوردار باشد ، خشم و استرس نداشته تا بتواند تصمیمات خوبی در پشت فرمان خودرو بگیرد.

همچنین از حیث وضعیت جسمی و سلامتی راننده باید از نظر بینایی در شرایط خوبی باشد و با هوشیاری کامل بدون استفاده از هر گونه داروی خواب آور، مواد مخدر و ‌دیگر موادی که تاثیر گذار در بحث سلامت جسمی راننده می باشد.

جوانبخت در ادامه افزود: آمادگی‌های فنی و بررسی خودرو قبل از شروع حرکت، برطرف کردن نقص فنی خودرو، تنظیم صندلی، شرایط ترمز و لاستیک خودرو می‌باشد.

سرهنگ جوانبخت همچنین در مورد آموزش و اخذ مهارت کافی در رانندگی اظهار داشت: هر کس برای رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه، احتیاج به گواهینامه متناسب با آن را دارد، چرا که فوانین و‌مهارت های مادی ‌و معنوی لازم را خواهد داشت و می‌تواند در مقام راننده مسلط ظاهر شود

و نکته پایانی اینکه: مدیریت زمان و برنامه ریزی ‌مناسبی داشته باشیم و با عجله و شتاب پشت فرمان خودرو قرار نگیریم و زمانی را که خودمان از دست داده ایم را نخواهیم با سرعت زیاد جبران کنیم .

شما می‌توانید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر، پیرامون اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرح های ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه http://tehran.rahvar120.ir/ مراجعه نمایید.