به گفته رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کردستان، تردد کشنده در پی بارش برف ومه شدید محور در دهگلان- سنندج کردستان تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی؛ دانش زندی اظهار کرد: در اکثر محور‌های مواصلاتی کردستان بارش برف و مه گرفتگی داریم و تا به الان تمامی محور‌ها اصلی و فرعی استان روان است.

وی با بیان اینکه درحال حاضر هیچ راه روستایی مسدود نیست، افزود: در برخی راه‌های روستایی و گردنه‌ها تردد با زنجیر چرخ امکان دارد، و تنها در محور دهگلان-سنندج تردد انواع کشننده ممنوع است.

رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کردستان گفت: رانندگان و کاربران جاده‌ای از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت مسافرت حتما زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

برچسب ها: کردستان ، راهداری ، تردد
خبرهای مرتبط
تمامی محور های مواصلاتی استان باز است
قرار گرفتن محورهای مواصلاتی کردستان تحت پوشش عملیات زمستانی
اسکان اضطراری ۲۵۰ مسافر در جاده‌های کردستان/ بازدیدهای شبانه استاندار کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تردد انواع کشنده در محور دهگلان- سنندج کردستان ممنوع است
آخرین اخبار
تردد انواع کشنده در محور دهگلان- سنندج کردستان ممنوع است
کنسلی بلیت‌های قطار سنندج–همدان زیر ۲ درصد است
ورود سامانه بارشی جدید از امروز به کردستان