باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی؛ دانش زندی اظهار کرد: در اکثر محورهای مواصلاتی کردستان بارش برف و مه گرفتگی داریم و تا به الان تمامی محورها اصلی و فرعی استان روان است.
وی با بیان اینکه درحال حاضر هیچ راه روستایی مسدود نیست، افزود: در برخی راههای روستایی و گردنهها تردد با زنجیر چرخ امکان دارد، و تنها در محور دهگلان-سنندج تردد انواع کشننده ممنوع است.
رییس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کردستان گفت: رانندگان و کاربران جادهای از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت مسافرت حتما زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.