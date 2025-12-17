رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اردیبل گفت: در اثر تصادف در شهرک طالقانی پارس آباد ۵ نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر روزبه مقدم با اعلام این خبر گفت:در اثر تصادف دو خودروی پراید و پژو در شهرک طالقانی پارس آباد ۵ نفر مصدوم شدند.

او افزود: ساعت ۲۳ و ۲۹ دقیقه روز سه شنبه ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴، طی تماس مردمی با سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر تصادف دو خودروی پراید و پژو در شهرک طالقانی پارس آباد بلافاصله دو دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اردبیل به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردیبل اظهارداشت: در این حادثه ۵ نفر مصدوم شده بودند که مصدومین حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بوسیله ۲ دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد منتقل شدند.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی