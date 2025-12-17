باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - نوری شادکام رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان یزد در نشست مجمع سلامت استان با اشاره به وضعیت نگرانکننده بیماریهای غیرواگیر در استان یزد، ریشه اصلی این مشکلات را کمتحرکی دانست و گفت: اگر مسئله عدم تحرک در استان یزد برطرف شود، زمینه بروز بسیاری از بیماریها از جمله سرطانها، بیماریهای قلبیعروقی و اضافهوزن کاهش مییابد.
وی افزود: سند طرح یزد با هماهنگی دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردمنهاد تدوین شده و هدف اصلی آن کاهش کمتحرکی و ایجاد شرایط متعادل در سبک زندگی شهروندان است.
نوری شادکام با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی یزد مسئولیت غربالگری کمتحرکی و عوامل خطر را برعهده دارد، تصریح کرد: برگزاری کمپینهای آموزشی در محلات و روستاها و ارائه مشاوره رایگان تحرک بدنی در مراکز بهداشتی از جمله برنامههای پیشبینیشده در این طرح است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به آمارهای موجود اظهار داشت: استان یزد از نظر کمتحرکی رتبه نخست کشوری را دارد و بیش از ۶۳ درصد از جمعیت استان دچار کمتحرکی هستند.
نوری شادکام تأکید کرد: هیچ برنامهای بدون مشارکت مردم به موفقیت نخواهد رسید و هر شهروند یزدی میتواند با ۳۰ دقیقه پیادهروی روزانه، کاهش استفاده از خودروهای شخصی، انتخاب پله به جای آسانسور و مشارکت در ورزشهای گروهی و خانوادگی، نقش مؤثری در ارتقای سلامت فردی و اجتماعی ایفا کند.
وی هشدار داد: تداوم وضعیت کمتحرکی به معنای از دست رفتن نسلهای سالم، افزایش ناتوانیها و تحمیل هزینههای جبرانناپذیر اقتصادی بر استان یزد خواهد بود.
در نشست مجمع سلامت استان یزد، از سند طرح یزد با هدف کاهش کمتحرکی و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر رونمایی شد.
اسماعیل دهستانی معاون سیاسی ـ امنیتی استانداری یزد نیز در این نشست افزود: در آموزههای دینی، حفظ و تأمین سلامت از اهمیت ویژهای برخوردار است و سلامت نباید صرفاً بهعنوان یک موضوع فردی دیده شود، بلکه لازم است به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا مردم خود را در قبال سلامتشان مسئول بدانند.
تمامی گروههای سنی، تحرک بدنی را در اولویت زندگی خود قرار دهند
دهستانی افزایش تحرک بدنی بانوان را بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: این موضوع باید بهطور ویژه مورد توجه قرار گیرد و برنامهریزیها متناسب با نیاز بانوان انجام شود. همچنین ورزش باید دارای سطحبندی سنی باشد تا تمامی گروههای سنی، تحرک بدنی را در اولویت زندگی خود قرار دهند.
معاون سیاسی ـ امنیتی استانداری یزد با اشاره به ظرفیتهای استان گفت: یزد بهعنوان شهر دوچرخهها شناخته میشود و لازم است تحرک بدنی و ورزش همگانی بهعنوان یک اولویت اصلی در سطح استان دنبال شود.
وی با تأکید بر لزوم اجرای مصوبات مربوط به ورزش کارکنان ادارات، خاطرنشان کرد: ابلاغیههای مرتبط در این حوزه لازمالاجراست و مدیران موظف به اجرای این مصوبات هستند.
دهستانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار پایین مصرف میوه و سبزیجات در استان، بر ضرورت اصلاح سبک زندگی و فرهنگسازی در حوزه تغذیه سالم تأکید کرد و گفت: ترویج سبک زندگی سالم باید از سنین کودکی آغاز شود تا در آینده شاهد جامعهای سالمتر و پویاتر باشیم.