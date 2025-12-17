از ساعات گذشته بارش برف در محور ارتباطی بروجرد–اراک آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بارش‌ها به‌ویژه در محدوده گردنه زالیان شدت بیشتری داشته و موجب سفیدپوش شدن سطح جاده در برخی مقاطع شده است. 

در پی این شرایط جوی، لغزندگی سطح راه افزایش یافته و دید افقی رانندگان در بعضی نقاط به‌طور محسوسی کاهش پیدا کرده است که می‌تواند تردد وسایل نقلیه را با دشواری و خطر همراه سازد.

از تمامی رانندگان و مسافران عبوری درخواست می‌شود ضمن رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، با سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب حرکت کرده و از انجام سبقت‌های غیرضروری خودداری کنند. همچنین همراه داشتن زنجیر چرخ، تجهیزات ایمنی زمستانی، سوخت کافی و اطمینان از سالم بودن سیستم گرمایشی و فنی خودرو ضروری است.

توصیه می‌شود پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جاده‌ها و شرایط آب‌وهوایی را از طریق منابع رسمی اطلاع‌رسانی پیگیری کرده و در صورت امکان، از سفر‌های غیرضروری در این محور تا بهبود شرایط جوی خودداری شود.

برچسب ها: بارش برف ، لرستان
روایت تاریخ قوم لک در دل قلعه مظفری سلسله + فیلم
حقوق متقاضیان مسکن ملی دورود قربانی تعلل‌ ها
زنگ خطر منابع آبی لرستان با کاهش ۳۸ درصدی بارش‌ها
