از ساعات گذشته بارش برف در محور ارتباطی بروجرد–اراک آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بارشها بهویژه در محدوده گردنه زالیان شدت بیشتری داشته و موجب سفیدپوش شدن سطح جاده در برخی مقاطع شده است.
در پی این شرایط جوی، لغزندگی سطح راه افزایش یافته و دید افقی رانندگان در بعضی نقاط بهطور محسوسی کاهش پیدا کرده است که میتواند تردد وسایل نقلیه را با دشواری و خطر همراه سازد.
از تمامی رانندگان و مسافران عبوری درخواست میشود ضمن رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، با سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب حرکت کرده و از انجام سبقتهای غیرضروری خودداری کنند. همچنین همراه داشتن زنجیر چرخ، تجهیزات ایمنی زمستانی، سوخت کافی و اطمینان از سالم بودن سیستم گرمایشی و فنی خودرو ضروری است.
توصیه میشود پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جادهها و شرایط آبوهوایی را از طریق منابع رسمی اطلاعرسانی پیگیری کرده و در صورت امکان، از سفرهای غیرضروری در این محور تا بهبود شرایط جوی خودداری شود.