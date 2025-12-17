نیجریه برای گرفتن جای کنگو در جام جهانی ۲۰۲۶ به فیفا شکایت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون فوتبال نیجریه ادعا کرد کنگو در دیدار با این تیم از بازیکنان غیر مجاز استفاده کرده است و فیفا باید این تیم را از رقابت‌ها کنار بگذارد.

در پایان فینال پلی‌آف مقدماتی جام جهانی، تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو موفق شد نیجریه را با پیروزی ۴-۳ در ضربات پنالتی حذف و صعودش را به مرحله پلی‌آف بین قاره‌ای جام جهانی ۲۰۲۶ قطعی کند.

به گزارش گاردین، اریک شل سرمربی نیجریه پس از شکست مقابل کنگو با لحنی کنایه‌آمیز از خبرنگاران پرسید: چرا هیچ‌کدام از شما به آن حادثه اشاره نکردید؟ بازیکنان جمهوری دموکراتیک کنگو در حال انجام مارابوتاژ بودند. (مارابوت به معنای مرد مقدس است، اما در شمال آفریقا با مفهوم جادوگری همراه است).

گفته می‌شود بین شش تا ۹ بازیکن کنگو از جمله توانزبه (انگلیس)، ماسواکو (فرانسه)، وان بیساکا (انگلیس) و سادیکی (بلژیک) به صورت غیر مجاز این تیم را همراهی کردند.

کنگو برای صعود به جام جهانی باید با برنده دیدار نیوکالدونیا و جامائیکا قرار گیرد.

منبع: ایسنا