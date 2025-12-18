رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل اعلام کرده است که ایران پس از جنگ ۱۲ روزه از اهداف خود از جمله نابودی این رژیم دست نکشیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی معاریو امروز چهارشنبه در گزارشی نوشت که دیوید بارنیا ملقب به ددی و رئیس سازمان جاسوسی رژیم تروریستی اسرائیل موسوم به موساد در نشستی که برای تقدیر از جاسوسان این رژیم برگزار شده بود اعلام کرد که پس از گذشته ماه‌ها از جنگ ۱۲ روزه، ایران از دستیابی به اهداف خود عقب ننشسته و همچان مصمم به رسیدن به آنهاست.

بارنیا در ادامه این نشست مدعی شده است که ایران با وجود اینکه متوجه شد نفوذ اتفاق افتاده و ضربات اطلاعاتی محکمی دریافت کرد همچنان در فکر نابودی رژیم تروریستی اسرائیل است و از این آرمان دست نکشیده و برای رسیدن به آن تلاش می‌کند.

رئیس سازمان جاسوسی موساد بدون ارائه هیچ مدرکی درحالیکه مقامات استرالیایی تائید کردند که مهاجمان حمله به یک مراسم یهودی در استرالیا با داعش (دست پروده آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل) در ارتباط بودند، مدعی شد که ایران پشت این حمله بوده است.

در همین راستا بنی سبتی، پژوهشگر امور ایران در موسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل، ضمن حمایت از انتصاب رومن گافمن (Roman Gofman) به سمت ارشد در موساد ادعا کرد: «موساد سازمانی بسیار حرفه‌ای است، حتی بیشتر از شین‌بت (سازمان امنیت داخلی رژیم تروریستی اسرائیل). گافمن فردی است که با تمام وجود (اصطلاح با کارد بین دندان) وارد میدان شده است. او نشان می‌دهد که ما در دستان امنی هستیم.»

منبع: روزنامه صهیونیستی معاریو