باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش فدراسیون کشتی ؛ رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی کشور به عنوان مرحله نخست انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی از صبح امروز (چهارشنبه) به میزبانی اهواز برگزار می‌شود.

پویا دادمرز دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان و طلای آسیا، در مراسم وزن کشتی این رقابت‌ها حاضر نشد تا غایب بزرگ وزن ۵۵ کیلوگرم انتخابی تیم ملی باشد.

بر اساس چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی، قرار است قهرمان این رقابت‌ها به رنکینگ کرواسی اعزام شود و در صورت کسب مدال طلا، عازم رقابت‌های قهرمانی آسیا خواهد شد.

در صورتی که فرد منتخب در آسیا صاحب مدال طلا شود راهی مرحله نهایی می‌شود، در غیر این صورت پیام احمدی که در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ به مدال نقره رسید، ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.