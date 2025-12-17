نایب‌قهرمان جهان در رقابت‌های مرحله نخست انتخابی تیم ملی وزن کشی نکرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش فدراسیون کشتی ؛ رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی کشور به عنوان مرحله نخست انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی از صبح امروز (چهارشنبه) به میزبانی اهواز برگزار می‌شود.

پویا دادمرز دارنده مدال‌های نقره و برنز جهان و طلای آسیا، در مراسم وزن کشتی این رقابت‌ها حاضر نشد تا غایب بزرگ وزن ۵۵ کیلوگرم انتخابی تیم ملی باشد.

بر اساس چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی، قرار است قهرمان این رقابت‌ها به رنکینگ کرواسی اعزام شود و در صورت کسب مدال طلا، عازم رقابت‌های قهرمانی آسیا خواهد شد.

در صورتی که فرد منتخب در آسیا صاحب مدال طلا شود راهی مرحله نهایی می‌شود، در غیر این صورت پیام احمدی که در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ به مدال نقره رسید، ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.

برچسب ها: لیگ برتر کشتی ، مسابقات کشتی فرنگی
خبرهای مرتبط
نابغه ایرانی برترین فرنگی کار جهان شد
اعضای کمیته فنی کشتی فرنگی قهرمانی کشور معرفی شدند
حیرت اتحادیه جهانی از بازگشت مقتدرانه یزدانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدیر برنامه اندونگ علیه ادعای تاجر نیا سند رو کرد
جلسه انضباطی خواهران منصوریان برگزار شد
خسرو حیدری می‌خواهد خودش را مطرح کند/ همه تیم‌ها خاص هستند
شکایت نیجریه به فیفا برای حضور در جام جهانی
جهانبخش و قلعه‌نویی در مراسم فیفا به چه ستاره‌هایی رای دادند؟
هدیه گرانقیمت پسر میلیاردر هندی به مسی
اسامی محرومان جام حذفی فوتبال
گوادالاخارا ۰ - ۲ بارسلونا/ صعود سخت شاگردان فلیک مقابل حریف دسته سومی+ فیلم
سرمربی مشهور فرانسوی در آستانه اخراج
برنامه سفر استقلال به بحرین مشخص شد
آخرین اخبار
سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک جمعه برگزار می‌شود
هشت ملی‌پوش کوراش ایران در میدان جهانی
پرسپولیس و تراکتور در حضور ۵۰ هزار تماشاگر
هدیه گرانقیمت پسر میلیاردر هندی به مسی
غایبان پرسپولیس در مصاف حساس با تراکتور
رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی: مناطق آزاد ظرفیت بالایی برای میزبانی دارند
عزیزی: در تلاشیم که تازه به نقطه صفر در گلف برسیم
شیراز میزبان اردو تیم‌های وزنه‌برداری پایه شد
نام شادی پریدر در بین حامیان پایان تحریم شطرنج روسیه
پیروزی حریف ایران مقابل نیجریه
اعلام آرای استیناف
جلسه انضباطی خواهران منصوریان برگزار شد
جهانبخش و قلعه‌نویی در مراسم فیفا به چه ستاره‌هایی رای دادند؟
غیبت نایب‌قهرمان جهان در انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی
شکایت نیجریه به فیفا برای حضور در جام جهانی
سرمربی مشهور فرانسوی در آستانه اخراج
عرضه بلیت‌های ۶۰ دلاری به فدراسیون‌ها برای جام جهانی ۲۰۲۶
مدیر برنامه اندونگ علیه ادعای تاجر نیا سند رو کرد
برنامه سفر استقلال به بحرین مشخص شد
اسامی محرومان جام حذفی فوتبال
ثابت قدم بر اجرایی شدن ابلاغیه معاون اجرایی رئیس‌جمهوری تاکید کرد
صعود تیم ملی دختران اسکیت رولبال به نیمه نهایی جام جهانی
کاردیف ۱ - ۳ چلسی/ صعود آبی های لندن به نیمه نهایی با درخشش گارناچو+ فیلم
گوادالاخارا ۰ - ۲ بارسلونا/ صعود سخت شاگردان فلیک مقابل حریف دسته سومی+ فیلم
خسرو حیدری می‌خواهد خودش را مطرح کند/ همه تیم‌ها خاص هستند
نبود خلاقیت و کیفیت بد زمین ها باعث بردهای اقتصادی شده است
فتح‌الله‌زاده: استقلال هنوز یکی از مدعیان قهرمانی است
برترین‌های فیفا در سال ۲۰۲۵؛ دمبله مرد سال فوتبال جهان شد
مرور و بررسی ورزش جدید کین بال + فیلم
برترین‌های اوزان فرد لیگ برتر تکواندو معرفی شدند