باشگاه خبرنگاران جوان - حسین ظفری سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور جزئیات اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی برای مقابله با سامانه‌های بارشی فعال در کشور را تشریح کرد.

ظفری اعلام کرد: از روز دوشنبه بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، دو سامانه بارشی از جنوب و شمال‌غرب وارد کشور شده‌اند. سازمان هواشناسی برای چهار استان کرمان، هرمزگان، فارس و بوشهر هشدار سطح قرمز (بالاترین سطح) و برای برخی استان‌های دیگر هشدار نارنجی صادر کرده است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات اضطراری از روز شنبه، افزود: از پیش از ورود سامانه‌ها، آماده‌باش کامل به استانداران و فرمانداران مناطق تحت تأثیر ابلاغ شد. روز دوشنبه نیز جلسه‌ای حضوری در سازمان مدیریت بحران با حضور تمامی دستگاه‌های امدادی و اجرایی تشکیل و ۳۶ مصوبه تصویب شد که به استان‌ها ابلاغ شد.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران تأکید کرد: تمامی مرخصی نیرو‌های امدادی و عملیاتی در چهار استان دارای هشدار قرمز لغو شده و همه نیرو‌ها تا پایان تعطیلات نوروز در حالت آماده‌باش صددرصدی قرار دارند. مرکز فرماندهی مدیریت بحران کشور نیز از دیروز فعال شده و پایش‌های لحظه‌ای، دوربینی و ماهواره‌ای در جریان است.

ظفری با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: در برخی مناطق استان‌های هرمزگان، بوشهر، جنوب فارس و جنوب کرمان بارش‌های شدید منجر به آب‌گرفتگی شد که نیرو‌های عملیاتی سریعاً وارد عمل شدند. راهداری کشور بیش از ۱۰ هزار کیلومتر از راه‌ها را برف‌روبی و نمک‌پاشی کرده و پلیس راه نیز جاده‌های پرخطر را در صورت لزوم مسدود کرده است.

وی در خصوص اطلاع‌رسانی به مردم اظهار داشت: برای بیش از ۱۲ میلیون سیم‌کارت فعال در چهار استان دارای هشدار قرمز پیامک هشدار ارسال شده است. تأکید جدی ما این است که مردم از نزدیک شدن به رودخانه‌ها خودداری کنند. متأسفانه یک مورد بی‌احتیاطی داشتیم که با اقدام سریع نیرو‌های امدادی به خیر گذشت.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران در پاسخ به سوالی درباره نقش سد‌ها در کنترل سیلاب گفت: طبق گزارش وزارت نیرو، در استان‌های جنوبی وضعیت آبگیری سد‌ها نسبت به گذشته بهتر شده، اما در برخی شهر‌های بزرگ مانند تهران، ری، اصفهان و مشهد تنش آبی پابرجاست. اکثر بارش‌های اخیر در مناطق کوهستانی به‌صورت برف بوده که ذخیره مناسبی برای تابستان خواهد بود.

ظفری در رادیو گفت‌و‌گو خاطرنشان کرد: این سامانه‌ها تا روز جمعه در کشور فعال خواهند بود و علاوه بر استان‌های جنوبی، در استان‌های خراسان رضوی، مازندران و گیلان نیز هشدار نارنجی و بارش برف پیش‌بینی شده که باید مورد توجه مسافران آخر هفته قرار گیرد.

وی با بیان اینکه «سیاست ما مدیریت بارش‌ها از طریق سدها، آبخیزداری و تغذیه منابع آب زیرزمینی است»، تصریح کرد: خوشبختانه با وجود هشدار سطح قرمز که به معنای خسارت قطعی است، با تدابیر اتخاذشده خسارات حداقلی بوده و الحمدلله مشکل خاصی گزارش نشده است.