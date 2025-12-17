باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید فضلالله شریعتپناهی، مدیر گروه تولیدات غیرنمایشی مرکز سیمرغ از ضرورت راهاندازی برنامه «جام جم» در دورههای گذشته مدیریتی صداوسیما گفت و تاکید کرد: خط قرمزی برای طرح بیان مسئله تعیین نشده است.
شریعتپناهی با بیان اینکه از دورههای مختلف، روسای مختلف سازمان صداوسیما دغدغه ساخت برنامهای انتقادی، تحلیلی و تبیینی پیرامون اتفاقات رسانه ملی داشتهاند، افزود: دکتر جبلی هم از زمان ریاستشان به جدّ پیگیر ساخت چنین برنامهای بود. ابتدا برنامه «جام جم» به یک شبکه سپرده شد و بعد از چند ماه به دلیل به سرانجام نرسیدن آن، به مرکز سیمرغ پیشنهاد شد. با پخش این برنامه تا حدودی فضای نقد و انتقاد در جامعه جهت مثبت پیدا کرد. چون زمانی که سازمان صداوسیما انتقاد را از خود شروع میکند، الگویی برای تمام نهادها و سازمانها میشود، تا ببینند اگر انتقادی به عملکرد دستگاهها میشود، خودِ سازمان هم در معرض این انتقادات قرار دارد. بهنظرم باید لزوم ساخت این برنامه از دورههای قبل پدید میآمد، که این جسارت را دکتر جبلی داشت.
مدیر گروه تولیدات غیرنمایشی مرکز سیمرغ درباره انتخاب مهمانان و سوژههای برنامه توضیح داد: از همان ابتدا انتخاب موضوع و مهمانان بر اساس اتاق فکر برنامه بود، که در مرکز سیمرغ شکل گرفت؛ از مدیران سابق تا افراد جدید مینشستند و راجع به موضوعات بحث میکردند، تا ببینند با توجه به نیاز جامعه چه موضوعی در اولویت است. بارها آقای جبلی اشاره کرد که به هیچ عنوان خط قرمزی تعیین نشده، که وارد این موضوعات شوید یا نشوید. موضوعات برنامه «جام جم» از حضور سلبریتیها گرفته تا ساترا، فیلم و سریال، مجریان، حوزه خبر، مرجعیت رسانهای و مخاطب، تمامشان در برنامه پرداخته شده است. بهنظر میرسد هر چقدر «جام جم» جلو میرود، برای ما دشوارتر میشود. چون افراد صاحبنظر در این حوزه خیلی کم هستند؛ هم افراد موافق، هم افراد مخالف. ما علاقهمندیم چهرههای جدیدی را به برنامه دعوت کنیم.
او با طرح این سوال که خروجی «جام جم» چگونه باید باشد، گفت: در وهله اول باید نقد بیان شود. سازمان هم اگر پاسخی داشته باشد، از طریق نماینده سازمان موارد را مطرح و در انتها راهکار بیان شود. سازمان صداوسیما همیشه از نقد استقبال کرده است. چون نقد سازنده به سازمان کمک میکند.
شریعتپناهی در واکنش به برخی انتقادهای مطرح شده، گفت: برخی نقدها در حد تیتر بوده است. وقتی وارد بحث میشدیم میدیدیم چنین موضوعی وجود نداشته است. بارها میگفتند چرا سریالهای قدیمی پرمخاطب ساخته نشده است؟ چون سازمان به دنبال فرصت برای ساخت بوده، که بعد شاهد «پایتخت»، «زیرخاکی» و... بودهایم. بنابراین، تمام این انتقادها پاسخ داشت. برای نمونه، در زمینه حق پخش بازیهای فوتبال، کارشناسان در برنامه متوجه شدند که مشکل از سازمان صداوسیما نیست، بلکه ابتدا باید دولت ردیف بودجهای مشخص و بعد مجلس آن را مصوب کند، تا ما بتوانیم از محل بودجه، حق پخش بازیها را خریداری کنیم. در جاهایی نقد وارد بود، که سازمان تلاش میکند این نقدها را در سیاستگذاری خود اصلاح کند.
مدیر گروه تولیدات غیرنمایشی مرکز سیمرغ درباره زمانبندی پخش فصل جدید برنامه «جام جم» بیان کرد: در حال طراحی فرم جدید برای فصلهای آتی برنامه «جام جم» هستیم. البته این فصل تا اول ماه رمضان پخش میشود و بعد از آن پخش برنامه متوقف میشود، تا انشاءالله بعد از ایام نوروز با فرم و ساختار جدید روی آنتن برود.