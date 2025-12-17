استاندار گیلان در آیین روز ملی حمل و نقل با اشاره بارندگی‌ها در این استان طی پاییز امسال گفت: امید است میزان بارش‌ها در فصل زمستان افزایش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق شناس، استاندار گیلان در آیین رونمایی از ۳۲ دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهداری، ضمن تبریک فرا رسیدن ۲۶ آذر ماه روز ملی حمل‌ونقل و رانندگان گفت: توسعه و تجهیز ناوگان راهداری نقش مهمی در نگهداری راه‌ها و ارائه خدمات مطلوب به کاربران جاده‌ای دارد.

او با اشاره به تلاش شبانه‌روزی راهداران در شرایط مختلف جوی افزود: ساخت، نگهداری و ایمن‌سازی راه‌ها فرآیندی مستمر است که راهداران در تمام فصول سال برای تحقق آن تلاش می‌کنند.

استاندار گیلان تصریح کرد: خرید ماشین‌آلات سنگین راهداری از جمله اقدامات مؤثر برای باز نگه داشتن راه‌ها در شرایط جوی مختلف، برقراری جریان عبور و مرور و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مسافران و کاربران جاده‌ای است.

به گفته او، از ابتدای پاییز امسال تاکنون ۱۷۰ میلیمتر بارندگی در گیلان ثبت شده و امید است در فصل زمستان این میزان بارش‌ها افزایش یابد. استاندار گیلان افزود: اگرچه بارندگی‌ها موجب افزایش سختی کار راهداران می‌شود، اما نعمتی الهی برای بخش کشاورزی استان محسوب می‌شود. 

۳۲ دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهداری با اعتباری بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان، عصر روز گذشته (سه شنبه ۲۵ آذر ماه) با حضور استاندار گیلان به ناوگان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان الحاق شد.

