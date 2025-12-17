باشگاه خبرنگاران جوان - آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا موسوم به اسکار در تارنمای رسمی خود فهرست اولیه نامزدها در ۱۲ شاخه از جوایز اسکار نود و هشتم را منتشر کرد.

این شاخه‌ها شامل فیلم کوتاه انیمیشن، انتخاب بازیگر، فیلمبرداری، مستند بلند، مستند کوتاه، فیلم بین‌المللی، فیلم کوتاه، چهره‌پردازی، موسیقی متن، ترانه، صدا و جلوه‌های ویژه است.

فیلم کوتاه انیمیشن

۱۵ فیلم به مرحله بعدی راه یافتند:

«اتوبوس» (Autokar)

«پروانه» (Butterfly)

«مقوایی» (Cardboard)

«ایرو» (Éiru)

«همیشه سبز» (Forevergreen)

«دختری که مروارید گریست» (The Girl Who Cried Pearls)

«هوریکان» (Hurikán)

«من در ایرپین مُردم» (I Died in Irpin)

«چکمه‌های شب» (The Night Boots)

«خدا را بازی کردن» (Playing God)

«روح کوئینتا» (The Quinta's Ghost)

«برنامه بازنشستگی» (Retirement Plan)

«خجالت درختان» (The Shyness of Trees)

«خرس برفی» (Snow Bear)

«سه خواهر» (The Three Sisters)

انتخاب بازیگر

«فرانکنشتاین» (Frankenstein)

«همنت» (Hamnet)

«مارتـی سوپریم» (Marty Supreme)

«نبرد پشت نبرد» (One Battle after Another)

«مامور مخفی» (The Secret Agent)

«ارزش عاطفی» (Sentimental Value)

«گناهکاران» (Sinners)

«سیرات» (Sirât)

«سلاح‌ها» (Weapons)

«ویکد: برای همیشه» (Wicked: For Good)

فیلمبرداری

«بالاد بازیکن کوچک» (Ballad of a Small Player)

«بوگونیا» (Bugonia)

«بمیر عشق من» (Die My Love)

«اف۱» (F۱)

«فرانکنشتاین»

«همنت»

«مارتـی سوپریم»

«موج نو» (Nouvelle Vague)

«نبرد پشت نبرد» (One Battle after Another)

«ارزش عاطفی»

«گناهکاران»

«سیرات»

«ترانه آبی خوانده شد» (Song Sung Blue)

«صدای سقوط» (Sound of Falling)

«رویای قطار» (Train Dreams)

«ویکد: برای همیشه» (Wicked: For Good)

مستند بلند

«راه‌حل آلاباما» (The Alabama Solution)

«آخرالزمان در مناطق گرمسیری» (Apocalypse in the Tropics)

«همزیستی، به درد من نمی‌خورد!» (Coexistence, My Ass!)

«مرا در نور خوب ببین» (Come See Me in the Good Light)

«پوشش» (Cover-Up)

«برش میان سنگ‌ها» (Cutting through Rocks)

«افسانه‌ها» (Folktales)

«نگه‌داشتن لیات» (Holding Liat)

«آقای هیچ‌کس علیه پوتین» (Mr. Nobody against Putin)

«دفع معشوقه» (Mistress Dispeller)

«دوستان نامطلوب من: بخش اول – آخرین نفس در مسکو» (My Undesirable Friends: Part ۱ – Last Air in Moscow)

«همسایه کامل» (The Perfect Neighbor)

«بذرها» (Seeds)

«۲۰۰۰ متر تا آندرییوکا» (۲۰۰۰ Meters to Andriivka)

«یانونی» (Yanuni)

مستند کوتاه

«تمام اتاق‌های خالی» (All the Empty Rooms)

«تمام دیوارها فرو ریختند» (All the Walls Came Down)

«فقط با یک دوربین: زندگی و مرگ برنت رنود» (Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud)

«گروگان بد» (Bad Hostage)

«نقد کردن» (Cashing Out)

«تعقیب زمان» (Chasing Time)

«دیگر کودکی نیست: "بودند و رفتند"» (Children No More: “Were and Are Gone”)

«کلاس چهار» (Classroom ۴)

«شیطان مشغول است» (The Devil Is Busy)

«ضربان قلب» (Heartbeat)

«آخرین روزها در دریاچه ترینیتی» (Last Days on Lake Trinity)

«پرندگان، بر زمین شفابخش نشسته‌اند» (On Healing Land, Birds Perch)

«کاملاً غریب» (Perfectly a Strangeness)

«انتخاب روینا» (Rovina’s Choice)

«ما صحنه بودیم» (We Were the Scenery)

فیلم بین‌المللی

آرژانتین: «بلن» (Belén)

برزیل: «مامور مخفی» (The Secret Agent)

فرانسه: «یک تصادف ساده» (It Was Just an Accident)

آلمان: «صدای سقوط» (Sound of Falling)

هند: «خانه‌نشین» (Homebound)

عراق: «کیک رئیس‌جمهور» (The President’s Cake)

ژاپن: «کوکوهـو» (Kokuho)

اردن: «هرچه از تو باقی مانده» (All That’s Left of You)

نروژ: «ارزش عاطفی»

فلسطین: «فلسطین ۳۶» (Palestine ۳۶)

کره جنوبی: «هیچ انتخاب دیگری نیست» (No Other Choice)

اسپانیا: «سیرات»

سوئیس: «شیفت دیرهنگام» (Late Shift)

تایوان: «دختر چپ‌دست» (Left-Handed Girl)

تونس: «صدای هند رجب» (The Voice of Hind Rajab)

فیلم کوتاه لایو اکشن

«آدو» (Ado)

«آمارلا» (Amarela)

«فراتر از سکوت» (Beyond Silence)

«پسر با پوست سفید» (The Boy with White Skin)

«لکه قصاب» (Butcher’s Stain)

«پروانه روی چرخ» (Butterfly on a Wheel)

«پدر در خانه نیست» (Dad’s Not Home)

«افراطی» (Extremist)

«دوست دوروتی» (A Friend of Dorothy)

«درام دوره‌ جین آستن» (Jane Austen’s Period Drama)

«جوراب شلواری» (Pantyhose)

«شانه مروارید» (The Pearl Comb)

«سنگ، کاغذ، قیچی» (Rock, Paper, Scissors)

«خوانندگان» (The Singers)

«دو نفر در حال تبادل بزاق» (Two People Exchanging Saliva)

چهره‌پردازی

«شوالیه‌های آلتو» (The Alto Knights)

«فرانکنشتاین»

«کوکوهـو» (Kokuho)

«مارتـی سوپریم»

«نورمبرگ» (Nuremberg)

«نبرد پشت نبرد»

«گناهکاران»

«ماشین کوبنده» (The Smashing Machine)

«خواهر ناتنی زشت» (The Ugly Stepsister)

«ویکد: برای همیشه» (Wicked: For Good)

موسیقی متن

«آواتار: آتش و خاکستر» (Avatar: Fire and Ash)

«بوگونیا»

«کاپیتان آمریکا: دنیای نو شجاع» (Captain America: Brave New World)

«دایان وارن: بی‌امان» (Diane Warren: Relentless)

«اف۱»

«فرانکنشتاین»

«همنت»

«هدا» (Hedda)

«خانه‌ای از دینامیت» (A House of Dynamite)

«جی کلی» (Jay Kelly)

«مارتـی سوپریم»

«نورمبرگ» (Nuremberg)

«نبرد پشت نبرد» (One Battle after Another)

«گناهکاران»

«سیرات»

«رویای قطار» (Train Dreams)

«ترون: آرس» (Tron: Ares)

«حقیقت و خیانت» (Truth and Treason)

«مرا از مرگ بیدار کن: معمای چاقوکشی» (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)

«ویکد: برای همیشه» (Wicked: For Good)

ترانه اصلی

«زنده باش همان‌قدر که لازم داری» (As Alive As You Need Me To Be) از «ترون: آرس» (Tron: Ares)

«ای من» (Dear Me) از «دایان وارن: بی‌امان» (Diane Warren: Relentless)

«رویای یکی شدن» (Dream As One) از «آواتار: آتش و خاکستر» (Avatar: Fire and Ash)

«رانندگی» (Drive) از «اف۱» (F۱)

«مُردن برای زندگی» (Dying To Live) از «بیلی آیدل باید مرده باشد» (Billy Idol Should Be Dead)

«دختر در حباب» (The Girl In The Bubble) از «ویکد: برای همیشه خوب» (Wicked: For Good)

«طلایی» (Golden) از «شکارچیان شیاطین کی‌پاپ» (KPop Demon Hunters)

«از بالاترین تا پایین‌ترین» (Highest ۲ Lowest) از «از بالاترین تا پایین‌ترین» (Highest ۲ Lowest)

«به تو دروغ گفتم» (I Lied To You) از «گناهکاران»

«آخرین بار (خورشید را دیدم)» (Last Time (I Seen The Sun)) از «گناهکاران» (Sinners)

«هیچ جا مثل خانه نیست» (No Place Like Home) از «ویکد: برای همیشه» (Wicked: For Good)

«عشق ما» (Our Love) از «بالاد جزیره والیس» (The Ballad of Wallis Island)

«نمک، سپس ترش، سپس شیرین» (Salt Then Sour Then Sweet) از «مرا در نور خوب ببین» (Come See Me in the Good Light)

«رویای شیرین شادی» (Sweet Dreams Of Joy) از «ویوا وردی!» (Viva Verdi!)

«رویای قطار» (Train Dreams) از «رویای قطار»

صدا

«آواتار: آتش و خاکستر»

«اف۱»

«فرانکنشتاین»

«ماموریت: غیرممکن – حسابرسی نهایی» (Mission: Impossible – The Final Reckoning)

«یک نبرد پس از دیگری»

«گناهکاران»

«سیرات»

«اسپرینگستین: مرا از هیچ‌جا برهان» (Springsteen: Deliver Me from Nowhere)

«سوپرمن» (Superman)

«ویکد: برای همیشه » (Wicked: For Good)

جلوه‌های ویژه (Visual Effects)

«آواتار: آتش و خاکستر»

«ایالت الکتریکی» (The Electric State)

«اف۱»

«فرانکنشتاین»

«باززایی دنیای ژوراسیک» (Jurassic World Rebirth)

«اتوبوس گمشده» (The Lost Bus)

«گناهکاران»

«سوپرمن»

«ترون: آرس»

«ویکد: برای همیشه»

بیست و چهار بخش در نود و هشتمین دوره جوایز اسکار اجرا خواهد شد. هر بخش پنج نامزد دارد، به جز بهترین فیلم که ۱۰ نامزد خواهد داشت. نامزدهای بهترین فیلم توسط اعضای واجد شرایط از هر ۱۹ شاخه آکادمی تعیین می‌شوند. تمام مراحل رأی‌گیری اسکار با رأی‌گیری آنلاین مخفی انجام می‌شود.

نود و هشتمین دوره جوایز اسکار روز یکشنبه ۱۵ مارس ۲۰۲۶ (۲۴ اسفند ۱۴۰۴)، در تئاتر دالبی در اوویشن هالیوود در لس‌انجلس آمریکا برگزار می‌شود و به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی این کشور و در بیش از ۲۰۰ منطقه در سراسر جهان پخش خواهد شد.