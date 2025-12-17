بارش برف دقایقی قبل استان چهارمحال و بختیاری را سفیدپوش کرد و حال‌وهوای زمستانی تازه‌ای به بام ایران بخشید؛ بارش‌هایی که بنا بر اعلام هواشناسی، تا پس‌فردا در نقاط مختلف استان ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - بارش برف از دقایقی پیش در شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد و چهره زمستانی این شهر را پررنگ‌تر کرد. همزمان با کاهش محسوس دما، بارش‌ها موجب خوشحالی شهروندان و طراوت دوباره طبیعت شده است.

به گفته اداره‌کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری، فعالیت این سامانه بارشی به صورت برف و باران در سطح استان تا پس‌فردا پیش‌بینی می‌شود و برخی مناطق کوهستانی و مرتفع استان شاهد بارش‌های قابل توجه‌تری خواهند بود.

هواشناسی همچنین نسبت به لغزندگی معابر، کاهش دید در محور‌های کوهستانی و ضرورت رعایت نکات ایمنی در تردد‌های جاده‌ای هشدار داده است.

در ادامه بیننده تصاویر زیبایی از بارش برف باشید.

