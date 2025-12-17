باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مهرشاد نفعی، مدیرعامل خانه هوش ایران، از افتتاح نخستین مرکز تخصصی هوش مصنوعی کشور در دانشگاه شهید بهشتی خبر داد و گفت: مرکز هوش مصنوعی و علم داده شهید فقهی با تمرکز بر اجرای پروژه‌های تخصصی و پیوند آموزش دانشگاهی با نیاز‌های عملی کشور راه‌اندازی شده است.

او با اشاره به اینکه خانه هوش ایران به‌عنوان عامل اجرایی این مرکز فعالیت می‌کند، اظهار داشت: ساختار این مرکز بر تعریف و اجرای پروژه‌های پژوهشی و کاربردی استوار است و از ظرفیت اساتید، دانشجویان، دوره‌های آموزشی تخصصی و منتور‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی بهره می‌گیرد.

نفعی با تأکید بر رویکرد پژوهش‌محور مرکز افزود: در قالب این مجموعه، گرنت‌های پژوهشی حوزه هوش مصنوعی به اساتید و دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی اختصاص داده می‌شود تا مباحث آموزشی آکادمیک به‌صورت عملیاتی و کاربردی دنبال شوند.

مدیرعامل خانه هوش ایران با بیان اینکه تمرکز اصلی این مرکز بر پروژه‌های کلان و ملی هوش مصنوعی است، گفت: تلاش ما این است که با تعریف پروژه‌های واقعی، زمینه ورود دانشجویان و پژوهشگران به مسائل عملی کشور فراهم شود.

وی این مرکز را نخستین خدمت مشخص خانه هوش ایران به دانشگاه شهید بهشتی در حوزه هوش مصنوعی دانست و تصریح کرد: هدف از راه‌اندازی این مرکز، ایجاد بستری منسجم برای توسعه کاربردی فناوری هوش مصنوعی در کشور است.

نفعی در ادامه به حمایت‌های پژوهشی این مرکز اشاره کرد و گفت: سالانه گرنت‌های پژوهشی به طرح‌های برتر حوزه هوش مصنوعی اختصاص داده می‌شود و زیرساخت‌های مورد نیاز، از جمله دسترسی به GPU، در اختیار اساتید و پژوهشگران قرار می‌گیرد.

وی افزود: در صورت نیاز، منتور‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی هوش مصنوعی نیز برای دانشگاه‌ها تعریف خواهد شد و تلاش شده است ارتباطی مؤثر میان خانه هوش ایران و دانشگاه‌ها برقرار شود.

مدیرعامل خانه هوش ایران همچنین از توسعه همکاری‌های دانشگاهی خبر داد و گفت: همزمان با افتتاح این مرکز، مذاکرات و هماهنگی‌هایی با سایر دانشگاه‌های کشور انجام شده و تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌های همکاری با برخی دانشگاه‌ها در آستانه نهایی شدن است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی شده است تا سال آینده، پنج مرکز تخصصی هوش مصنوعی در دانشگاه‌های مختلف کشور راه‌اندازی شود تا شبکه‌ای از مراکز تخصصی در این حوزه شکل بگیرد.