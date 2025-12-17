جلسه کمیته انضباطی فدراسیون ووشو با حضور سهیلا و شهربانو منصوریان به دلیل اتهامات علیه رییس و دیگر ارکان فدراسیون ووشو در محل این فدراسیون برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون ووشو، جلسه کمیته انضباطی فدراسیون ووشو جهت رسیدگی به تخلفات شهربانو و سهیلا منصوریان در محل فدراسیون برگزار شد.

در این جلسه که با حضور اعضای کمیته انضباطی، نماینده دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها و همچنین نماینده اداره حراست وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، خاطیان با همراهی وکیل خود حضور یافته و دفاعیات خود را درباره تخلفات انجام شده ارائه دادند. جلسه فوق پس از اخذ دفاعیات و استماع توضیحات خاطیان به پایان رسید. کمیته انضباطی طی روز‌های آینده با بررسی کامل پرونده و دفاعیات موجود، رای نهایی را درباره این پرونده صادر خواهند کرد.

برچسب ها: کمیته انضباطی ، فدراسیون ووشو
خبرهای مرتبط
سروش و خداداد محکوم شدند
۴ باشگاه لیگ برتری فوتبال جریمه شدند
ساپینتو و اسکوچیچ میلیاردی جریمه شدند/ تنبیه ۷ پرسپولیسی بخاطر تشویق ایسلندی!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خسرو حیدری می‌خواهد خودش را مطرح کند/ همه تیم‌ها خاص هستند
فتح‌الله‌زاده: استقلال هنوز یکی از مدعیان قهرمانی است
گوادالاخارا ۰ - ۲ بارسلونا/ صعود سخت شاگردان فلیک مقابل حریف دسته سومی+ فیلم
نبود خلاقیت و کیفیت بد زمین ها باعث بردهای اقتصادی شده است
کاردیف ۱ - ۳ چلسی/ صعود آبی های لندن به نیمه نهایی با درخشش گارناچو+ فیلم
اسامی محرومان جام حذفی فوتبال
مدیر برنامه اندونگ علیه ادعای تاجر نیا سند رو کرد
صعود تیم ملی دختران اسکیت رولبال به نیمه نهایی جام جهانی
برنامه سفر استقلال به بحرین مشخص شد
ثابت قدم بر اجرایی شدن ابلاغیه معاون اجرایی رئیس‌جمهوری تاکید کرد
آخرین اخبار
جهانبخش و قلعه‌نویی در مراسم فیفا به چه ستاره‌هایی رای دادند؟
غیبت نایب‌قهرمان جهان در انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی
شکایت نیجریه به فیفا برای حضور در جام جهانی
سرمربی مشهور فرانسوی در آستانه اخراج
عرضه بلیت‌های ۶۰ دلاری به فدراسیون‌ها برای جام جهانی ۲۰۲۶
مدیر برنامه اندونگ علیه ادعای تاجر نیا سند رو کرد
برنامه سفر استقلال به بحرین مشخص شد
اسامی محرومان جام حذفی فوتبال
ثابت قدم بر اجرایی شدن ابلاغیه معاون اجرایی رئیس‌جمهوری تاکید کرد
صعود تیم ملی دختران اسکیت رولبال به نیمه نهایی جام جهانی
کاردیف ۱ - ۳ چلسی/ صعود آبی های لندن به نیمه نهایی با درخشش گارناچو+ فیلم
گوادالاخارا ۰ - ۲ بارسلونا/ صعود سخت شاگردان فلیک مقابل حریف دسته سومی+ فیلم
خسرو حیدری می‌خواهد خودش را مطرح کند/ همه تیم‌ها خاص هستند
نبود خلاقیت و کیفیت بد زمین ها باعث بردهای اقتصادی شده است
فتح‌الله‌زاده: استقلال هنوز یکی از مدعیان قهرمانی است
برترین‌های فیفا در سال ۲۰۲۵؛ دمبله مرد سال فوتبال جهان شد
مرور و بررسی ورزش جدید کین بال + فیلم
برترین‌های اوزان فرد لیگ برتر تکواندو معرفی شدند
نظرات جنجالی دردسر ساز شد؛ احضار مربی استقلال به کمیته اخلاق
درخواست پرسپولیس از سازمان لیگ برای تقابل حساس در تبریز
با اعلام فیفا؛ دوناروما بهترین دروازه‌بان جهان شد
نامه باشگاه خیبر به سازمان لیگ رسید/ در انتظار پخش مکالمات اتاق VAR
فنونی زاده: استقلال نیاز به مهاجم دارد
داور بازی تراکتور و پرسپولیس مشخص شد
احسان امینی جانشین غلامرضا محمدی شد/ محمدی جای عباس حاج کناری را گرفت
پیروزی شیرین تیم ملی رولبال بانوان برابر مصر در جام جهانی
ترکیب استقلال برای دیدار با المحرق تغییر می‌کند
از تمجید ویژه AFC از کاوه رضایی تا تنش جدید در بوندسلیگا + فیلم
صدور حکم دوومیدانی کاران ایرانی در کره
تاریخ رویارویی مسی و یامال مشخص شد