باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش اعلام کرد؛ ثبتنام در آزمون تخصصی (استخدامی) دانشجوی مهارتآموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ برای شرکت منحصراً از طریق درگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی آغاز شده است و در روز دوشنبه بهتاریخ یکم دی ماه پایان میپذیرد؛ لذا متقاضیان میتوانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور ثبتنام کنند.
متقاضیان لازم است برای اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، ضوابط مربوط به استفاده از سهمیه ایثارگران و سایر موارد مورد نیاز، دفترچه راهنمای ثبتنام در این آزمون را که همزمان با شروع ثبتنام از طریق درگاه اطلاعرسانی این سازمان در دسترس قرار گرفت، مطالعه نموده و در صورتی که شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای موردِ نظر را دارند، به عنوان متقاضی در این آزمون ثبتنام نمایند.
آزمون تخصصی (استخدامی) دانشجوی مهارتآموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ از میان دانشجویان سال آخر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرش دارد.
آزمون تخصصی (استخدامی) دانشجوی مهارتآموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ روز جمعه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
مراحل پذیرش و جذب دانشجوی مهارت آموز:
به موجب آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب هیئت وزیران، مراحل پذیرش و جذب معلم مهارت آموز در شغل هنرآموزی از میان دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد واجد صلاحیتهای عمومی و تخصصی از دانشگاهها با رعایت شرایط زیر صورت میپذیرد:
۱) شرکت و قبولی در آزمون تخصصی
۲) تأیید صلاحیتهای عمومی گزینش
۳) تایید ویژگیهای جسمانی و روانی در زمان پذیرش
۴) اخذ تعهد خدمت در مناطق/شهرستان/ ناحیه آموزش و پرورش برای مدارس دولتی
۵) دارا بودن گواهینامه صلاحیت معلمی
۶) سپردن سند تعهد خدمت به مدت پنج سال در محل تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش
۷) صدور حکم استخدام برای دانشجوی مهارت آموز، پس از موفقیت در دوره مهارت و تایید صلاحیتهای عمومی گزینش و انجام خدمت وظیفه عمومی، هماهنگی لازم با معاونت وظیفه عمومی و ستاد کل نیروهای مسلح موضوع ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی (برای افراد ذکور) برای تعیین وضعیت نظام وظیفه صورت گرفته و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به صورت پیمانی خواهد بود.
شرایط پذیرش:
۱) دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته باید حداقل۸۰ واحد درسی و دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته حداقل ۲۰ واحد درسی را در زمان ثبت نام درآزمون گذرانده باشند.
۲) دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته باید حداقل۲۰ واحد درسی و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پیوسته حداقل ۱۰۰ واحد درسی را در زمان ثبت نام درآزمون گذرانده باشند.
حداقل معدل قابل قبول برای واحدهای گذرانده شده به شرح زیر است:
- دوره کارشناسی علوم انسانی: ۱۵
- دوره کارشناسی غیر علوم انسانی: ۱۴
- دوره کارشناسی ارشد علوم انسانی: ۱۶
- دوره کارشناسی ارشد غیر علوم انسانی: ۱۵
حداکثر سن مجاز برای شرکت در آزمون تخصصی فوق در دوره کارشناسی۲۶ سال و در دوره کارشناسی ارشد ۲۸ سال عنوان شده است.