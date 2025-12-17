بر اساس اطلاعیه آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، فعالیت آموزشی مدارس در نوبت بعدازظهر امروز چهارشنبه ۲۶ آذرماه در سراسر استان غیر حضوری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - به دنبال صدور اطلاعیه ای از سوی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری؛ با عنایت به اعلام نظر ستاد مدیریت بحران استان و با توجه به بارش برف و لغزندگی معابر، فعالیت آموزشی مدارس در نوبت بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه در سراسر استان به صورت غیر حضوری خواهد بود. 

 همچنین مدیران مدارس در نوبت صبح می‌توانند با هماهنگی اولیاء و سرویس مدارس نسبت به اتمام فعالیت آموزشی اقدام نمایند.

 خاطرنشان می‌شود حضور عوامل اجرایی نوبت صبح در مدرسه تا پایان وقت آموزشی امروز الزامی است.

برچسب ها: مدارس ، بارش برف
