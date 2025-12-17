کمیته استیناف آرای خود را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش سایت رسمی فدراسیون، کمیته استیناف آرای خود را صادر کرد.

*درخصوص استیناف علی خماند نسبت به رأی شمارۀ ۴۹۹۷ مورخ ۱۴/۰۲/۱۴۰۴ کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن درخصوص دعوای خواهان به خواستۀ مطالبۀ وجه به میزان ۳، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه صادر شده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.

*درخصوص استیناف محمد آبشک به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان، نسبت به رأی شمارۀ ۵۲۶۹ مورخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۴ کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به بخشی از خواستۀ تجدیدنظرخواه مبنی بر «الزام به پرداخت خسارت وجه التزام قراردادی از تاریخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۲ لغایت اجرای حکم (ماهانه سی درصد مبلغ ماندۀ طلب)»، حکم به بی‌حقی صادر شده است، حسب اوراق و محتویات پرونده مستند به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته در قسمت موردتجدیدنظرخواهی، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده، به پرداخت اصل مبلغ محکومٌ‌به (۶۰، ۷۰۳، ۴۰۰، ۰۰۰ ریال) به‌همراه وجه التزام به میزان پنج درصد «سالانه» از تاریخ سررسید (۲۵/۱۲/۱۴۰۲) لغایت اجرای حکم، صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.

*درخصوص استیناف سعید واسعی به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان، نسبت به رأی شمارۀ ۵۳۰۰ مورخ ۱۳/۰۷/۱۴۰۴ کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به بخشی از خواستۀ تجدیدنظرخواه مبنی بر «الزام به پرداخت خسارت وجه التزام قراردادی از تاریخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۳ لغایت اجرای حکم (ماهانه پنج درصد مبلغ ماندۀ طلب)»، حکم به بی‌حقی صادر شده است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور، مستند به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته در قسمت موردتجدیدنظرخواهی، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده، به پرداخت وجه التزام به میزان پنج درصد «سالانه» از تاریخ سررسید (۲۰/۰۱/۱۴۰۳) لغایت اجرای حکم، بر مبنای اصل محکوم به صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.

