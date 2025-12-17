شهردار منطقه ۸ با اشاره به پایان مرحله ثبت پیشنهاد‌ها در چهارمین دوره طرح من شهردارم اعلام کرد: ۱۹۳ پروژه محله‌محور از دل نظرات شهروندان تعریف شده که اجرای آنها نیازمند مشارکت و رأی مستقیم مردم است.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط‌عمومی شهرداری منطقه ۸؛ فاطمه تنهایی شهردار منطقه با بیان اینکه چهارمین دوره طرح من شهردارم به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بودجه‌ریزی مشارکتی این دوره مدیریت شهری در مناطق شهر تهران اجرا شده است، اظهار کرد: در چهارمین دوره از این طرح نیز مطابق ادوار گذشته، مدیریت شهری از شهروندان خواست با ارائه پیشنهادها، درباره مسائل و نیاز‌های محله محل سکونت خود اظهار نظر کرده و با طرح مطالباتشان، مدیریت شهری را به چالش بکشند.

وی افزود: در فرایند ثبت پیشنهادات این دوره بیش از ۴هزار و ۷۲۸ پیشنهاد از سوی شهروندان منطقه ۸ به ثبت رسید که پس از انجام بازدید‌های میدانی، بررسی‌های کارشناسی، برگزاری نشست‌های تخصصی و پایش دیدگاه‌های معتمدین و فعالان محلات، ۱۹۳ پروژه محله‌محور، که قابلیت اجرایی، فنی و بودجه‌ای را دارا بود، از میان این پیشنهاد‌ها تعریف و تأیید شد.

شهردار منطقه ۸ با اشاره به حوزه‌های تعریف شده این پروژه‌ها تصریح کرد: پروژه‌های تعریف شده در نواحی سه‌گانه منطقه، در قالب پروژه‌های مستمر توسعه محله‌ای عمرانی، ترافیکی، خدمات شهری و اجتماعی همچون بهسازی و نوسازی جداول، مناسب‌سازی معابر، اصلاح هندسی معابر، بهسازی و تجهیز مدارس، بازسازی و ایمن‌سازی میادین، آسفالت معابر، توسعه فضای سبز و ایمن‌سازی آبنما‌ها را در بر می‌گیرد.

تنهایی با تأکید بر اهمیت مرحله رأی‌گیری در طرح من شهردارم افزود: ۱۹۳ پروژه‌ای که امروز به مرحله تعریف رسیده، حاصل نظر مستقیم شهروندان است و تحقق آنها بدون مشارکت و رأی مردم ممکن نخواهد بود.

وی ادامه داد: از شهروندان منطقه ۸ دعوت می‌کنیم با حضور فعال در مرحله رأی‌دهی طرح من شهردارم، پروژه‌های اولویت‌دار محله خود را انتخاب کنند تا محله‌محوری از شعار به عمل تبدیل شود.

شهردار منطقه ۸ در پایان خاطرنشان کرد: منطقه ۸ به عنوان یکی از مناطق پرتراکم شهر تهران، بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی شهروندان در تصمیم‌سازی و اجرای پروژه‌های توسعه محله‌ای است.

