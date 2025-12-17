باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - غلامعلی فخاری مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: درپی هشدار سطح نارنجی مدیریت بحران استان نیرو‌های امدادی و امکانات جمعیت هلال احمرمازندران برای مقابله موح سرما و امدادرسانی به متاثرین در جاده‌های استان به ویژه مناطق کوهستانی و برفگیر در آماده باش کامل هستند.

او با بیان اینکه تمام توان عملیاتی، امدادی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر استان در قالب طرح امداد زمستانه در خدمت هموطنان قرار دارد، افزود: تیم‌های مجهز امداد و نجات جمعیت هلال احمر در تمامی‌شعب و پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای استان آماده پاسخگویی به درخواست‌های امدادی شهروندان هستند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران از همه رانندگانی که در محور‌های مواصلاتی به ویژه مناطق کوهستانی و برفگیر استان در حال تردد هستند خواست با حفظ خونسردی و رعایت اصول ایمنی، هرگونه نیاز امدادی خود را با شماره تلفن ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال احمر استان درمیان بگذارند و با عوامل امدادی مستقر در محور‌های مواصلاتی همکاری لازم را داشته باشند.