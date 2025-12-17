در حال حاضر ظرفیت معادل ۱۵۰۰ مگاوات مولد برق اضطراری در کشور وجود دارد که تنها با پیگیری و بدون تحمیل هیچ‌گونه هزینه‌ای می‌تواند وارد مدار بهره‌برداری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا خیامی در همایش نقد و بررسی عملکرد صنعت برق در اوج بار تابستان ۱۴۰۴ و ارائه برنامه‌های گذر از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پدافند غیرعامل طی دو سال گذشته اظهار کرد: در این بازه زمانی، دو اقدام اساسی در حوزه پدافند غیرعامل صنعت برق انجام شد؛ نخست، ابلاغ ۱۸ مصوبه از سوی کمیته دائمی قانون پدافند غیرعامل و دوم، ابلاغ و پیگیری مصوبات مرتبط با بانک اطلاعات مولدهای برق اضطراری.

وی با بیان اینکه ارزیابی مولدهای اضطراری از سال ۱۳۹۱ آغاز شده است، افزود: تا سال ۱۳۹۸ با امضای تفاهم‌نامه‌ای مهم، امکان ورود و ارزیابی مراکز حساس و حیاتی در تمام ایام سال فراهم شد؛ اقدامی که منجر به شناسایی و ارزیابی نزدیک به ۱۵ هزار مرکز و دستیابی به حدود ۳ هزار مگاوات ظرفیت بالقوه مولد برق اضطراری شد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل توانیر ادامه داد: تمرکز فعلی بر مراکز طبقه‌بندی‌شده است و هدف‌گذاری شده تا پایان امسال، ۲۰ هزار مرکز دیگر ارزیابی شود. هر مولد برق اضطراری که به چرخه بهره‌برداری وارد می‌شود، به‌معنای تداوم خدمات یک مرکز حیاتی در شرایط بحران است.

خیامی با اشاره به تکالیف مندرج در اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: تنها با پیگیری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف از جمله ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه، وزارت نیرو و بخش آب و آبفا، امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود بدون نیاز به منابع مالی جدید فراهم است؛ به‌طوری که صرفاً در یک نمونه، ظرفیت کاهش مصرف معادل ۳۰۰ مگاوات در مراکز نظامی شناسایی شده است.

وی همچنین از اجرای پایلوت برق جزیره‌ای به‌عنوان یکی از برنامه‌های آینده یاد کرد و گفت: این طرح با هدف افزایش تاب‌آوری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی مراکز حساس در حال اجراست و اجرای آن نیازمند هزینه جدیدی برای صنعت برق نیست.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل توانیر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت ایمنی نیروهای عملیاتی تصریح کرد: حفظ جان همکاران خط قرمز صنعت برق است و هیچ سرعت عملیاتی یا شرایط بحرانی، توجیهی برای نادیده گرفتن اصول ایمنی و سلسله‌مراتب فرماندهی نیست.

وی با یادآوری حوادث سال‌های گذشته افزود: از دست دادن جان همکاران در مأموریت‌ها تجربه‌ای تلخ است و انتظار می‌رود مدیران با انتقال تجربه، نظارت عالیه و تأکید مستمر بر ایمنی، از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کنند.

خیامی در پایان تأکید کرد: امروز صنعت برق ظرفیت‌های گسترده‌ای در اختیار دارد که با هم‌افزایی، پیگیری و مدیریت صحیح می‌تواند بدون هزینه، تاب‌آوری شبکه و تداوم خدمات حیاتی کشور را به‌طور محسوسی افزایش دهد.

منبع: توانیر

برچسب ها: تولید برق ، شبکه برق
خبرهای مرتبط
۲ هزار و ۳۶۹ کیلومتر خط و بیش از ۱۱ هزار مگاولت آمپر پست انتقال تا تابستان برقدار می‌شود
عارف: طرح جامعی برای افزایش تولید برق تهیه شود
افزایش ۲۴ درصدی سوخت‌رسانی به نیروگاه سبلان اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دلالان وارد چرخه خرید و جمع آوری برنج از کشاورزان شدند
از کمبود لاستیک تا ناوگان پیر؛ رانندگان جاده‌ای چشم انتظار وعده نوسازی ناوگان خود
تامین گوشت در ماه‌های آتی دچار مشکل می‌شود
حذف حجم مبنا سرآغاز اصلاحات اساسی در ریزساختارهای بازار سرمایه
قیمت میوه در شب یلدا تغییری ندارد
اجرای دقیق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم برای کنترل بازار مسکن حیاتی است
کشاورزان و باغداران هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی را جدی بگیرند
کنترل معاملات غیر مصرفی در بازار از طریق مالیات بر عایدی سرمایه
اجرای قانون برنامه هفتم در پرداخت وام اشتغال مددجویان جدی گرفته شود
ضمانت‌نامه‌های اعتباری تولیدی طراحی شد/تأمین مواد اولیه؛ اولویت حمایتی صندوق
آخرین اخبار
همه چیز درباره FATF و آخرین وضعیت ایران
حذف حجم مبنا محرکی برای بازار سرمایه 
ضمانت‌نامه‌های اعتباری تولیدی طراحی شد/تأمین مواد اولیه؛ اولویت حمایتی صندوق
قیمت میوه در شب یلدا تغییری ندارد
اجرای قانون برنامه هفتم در پرداخت وام اشتغال مددجویان جدی گرفته شود
دلالان وارد چرخه خرید و جمع آوری برنج از کشاورزان شدند
اجرای دقیق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم برای کنترل بازار مسکن حیاتی است
تامین گوشت در ماه‌های آتی دچار مشکل می‌شود
کنترل معاملات غیر مصرفی در بازار از طریق مالیات بر عایدی سرمایه
کشاورزان و باغداران هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی را جدی بگیرند
از کمبود لاستیک تا ناوگان پیر؛ رانندگان جاده‌ای چشم انتظار وعده نوسازی ناوگان خود
حذف حجم مبنا سرآغاز اصلاحات اساسی در ریزساختارهای بازار سرمایه
یارانه آذر ماه دهک‌های یک تا سوم درآمدی واریز شد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور
افزایش کارایی و تحرک معاملات با حذف حجم مبنا از بورس
اقدامات نظارتی و جلوگیری از افزایش هیجانی قیمت‌ها در آستانه شب یلدا
زمینه واردات گندم برای تأمین نیاز صنعت فراهم می‌شود
یک شرکت پتروشیمی دیگر در مسیر بورس
بانک مرکزی ادعای بانک سامان درباره تاخیر در ساتنا و پایا را تکذیب کرد
خداحافظی با حجم مبنا در بورس
موافقت‌نامه تجارت آزاد، مبادلات تجاری را تسهیل کرد
فرو ریزش منطقه ۱۸ برای بخش ریلی مخاطره آمیز است
پایا و ساتنا بدون اختلال فعال هستند/ تکذیب شایعه اختلال در سامانه‌های پرداخت
آغاز برقی کردن قطار تهران_ مشهد تا پایان سال
قیمت تور‌های اروپا در نوروز ۱۴۰۵ چقدر است؟
پروژه کشتی رورو در بندر امیر آباد دوباره از سر گرفته شد+ فیلم
نقاهت بعد از کاشت ابرو
مالیات بر سوداگری ابزار مقابله با فعالیت‌های مخرب اقتصادی است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ آذرماه
ساخت ۱۲۵۰ دستگاه اتوبوس ساخت داخل کلید خورد