باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا خیامی در همایش نقد و بررسی عملکرد صنعت برق در اوج بار تابستان ۱۴۰۴ و ارائه برنامههای گذر از اوج بار تابستان ۱۴۰۵ با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پدافند غیرعامل طی دو سال گذشته اظهار کرد: در این بازه زمانی، دو اقدام اساسی در حوزه پدافند غیرعامل صنعت برق انجام شد؛ نخست، ابلاغ ۱۸ مصوبه از سوی کمیته دائمی قانون پدافند غیرعامل و دوم، ابلاغ و پیگیری مصوبات مرتبط با بانک اطلاعات مولدهای برق اضطراری.
وی با بیان اینکه ارزیابی مولدهای اضطراری از سال ۱۳۹۱ آغاز شده است، افزود: تا سال ۱۳۹۸ با امضای تفاهمنامهای مهم، امکان ورود و ارزیابی مراکز حساس و حیاتی در تمام ایام سال فراهم شد؛ اقدامی که منجر به شناسایی و ارزیابی نزدیک به ۱۵ هزار مرکز و دستیابی به حدود ۳ هزار مگاوات ظرفیت بالقوه مولد برق اضطراری شد.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل توانیر ادامه داد: تمرکز فعلی بر مراکز طبقهبندیشده است و هدفگذاری شده تا پایان امسال، ۲۰ هزار مرکز دیگر ارزیابی شود. هر مولد برق اضطراری که به چرخه بهرهبرداری وارد میشود، بهمعنای تداوم خدمات یک مرکز حیاتی در شرایط بحران است.
خیامی با اشاره به تکالیف مندرج در اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: تنها با پیگیری و هماهنگی میان دستگاههای مختلف از جمله ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه، وزارت نیرو و بخش آب و آبفا، امکان بهرهگیری از ظرفیتهای موجود بدون نیاز به منابع مالی جدید فراهم است؛ بهطوری که صرفاً در یک نمونه، ظرفیت کاهش مصرف معادل ۳۰۰ مگاوات در مراکز نظامی شناسایی شده است.
وی همچنین از اجرای پایلوت برق جزیرهای بهعنوان یکی از برنامههای آینده یاد کرد و گفت: این طرح با هدف افزایش تابآوری و استفاده بهینه از ظرفیتهای داخلی مراکز حساس در حال اجراست و اجرای آن نیازمند هزینه جدیدی برای صنعت برق نیست.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل توانیر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت ایمنی نیروهای عملیاتی تصریح کرد: حفظ جان همکاران خط قرمز صنعت برق است و هیچ سرعت عملیاتی یا شرایط بحرانی، توجیهی برای نادیده گرفتن اصول ایمنی و سلسلهمراتب فرماندهی نیست.
وی با یادآوری حوادث سالهای گذشته افزود: از دست دادن جان همکاران در مأموریتها تجربهای تلخ است و انتظار میرود مدیران با انتقال تجربه، نظارت عالیه و تأکید مستمر بر ایمنی، از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کنند.
خیامی در پایان تأکید کرد: امروز صنعت برق ظرفیتهای گستردهای در اختیار دارد که با همافزایی، پیگیری و مدیریت صحیح میتواند بدون هزینه، تابآوری شبکه و تداوم خدمات حیاتی کشور را بهطور محسوسی افزایش دهد.
منبع: توانیر