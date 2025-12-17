هراس مقام صهیونیستی از توان سایبری و نفوذ دیجیتال ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - یوسی کارادی مدیرکل اداره سایبری اسرائیل می‌گوید جهان به‌سوی «نخستین جنگ مبتنی بر سایبر» پیش می‌رود؛ جنگی که در آن حتی یک گلوله هم شلیک نمی‌شود و «یک کشور می‌تواند صرفا از طریق فضای مجازی هدف حمله قرار گیرد»، به‌گونه‌ای که سامانه‌های حیاتی آن فلج شده و نوعی «محاصره دیجیتال» شکل بگیرد.

هراس دولت اسرائیل از توان سایبری و نفوذ دیجیتال ایران که عنوان جنگ سایبری تمام عیار از سوی مدیران ارشد اسرائیل طرح شده، در یورونیوز چنین بررسی شده است: مقام‌های امنیت سایبری اسرائیل می‌گویند در پی جنگ ۱۲‌روزه و افزایش سطح تقابل با ایران، تهران دامنه حملات سایبری خود را گسترده‌تر کرده است.