باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا لاهیجان زاده در نشست پایان سال ۲۰۲۵ پروژههای مشترک دولت و برنامه توسعه ملل متحد ضمن قدردانی از حمایتهای صورت گرفته توسط برنامه توسعه ملل متحد در حوزه مدیریت و حفاظت از پهنههای تالابی کشور، به وضعیت تالابهای هامون در سیستان و بلوچستان و بخش عراقی تالاب هورالعظیم در خوزستان اشاره و بر ضرورت حمایتهای بین المللی برای دریافت حقآبه این تالابها تاکید کرد.
وی همچنین در این نشست، گزارشی اجمالی از وضعیت تالابهای کشور و تلاشهای صورت گرفته برای حفاظت و احیاء آنها ارائه کرد.
در این نشست که همزمان با شصتمین سالگرد فعالیت برنامه توسعه ملل متحد برگزار شد، علاوه بر آیشانی مداگانگودا لابه - نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد و سیدمحمد ساداتی نژاد - مدیرکل امور بین المللی محیط زیست و توسعه پایدار وزارت امورخارجه - نمایندگان دولتی پروژههای بینالمللی مشترک با این آژانس بین المللی نیز حضور داشتند.
منبع: سازمان محیط زیست