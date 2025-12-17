باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدرضا رادان امروز در مراسم آغاز رزمایش طرح ترافیکی زمستانی ۱۴۰۴ با تبریک روز حمل و نقل به فعالان عرصه حمل و نقل کشور، گفت: از امروز با حضور بیش از ۹۱ هزار نفر از نیروهای امدادی شامل امدادگران سازمان امداد و نجات، اورژانس کشور، امداد خودروها، راهداران، آتشنشانان و همکاران پرتلاش پلیس راه و راهور سراسر کشور طرح زمستانی آغاز خواهد شد.
وی بیان کرد: در حال حاضر هشت دستگاه و ۹۱ هزار نفر نیرو مسئولیت دارند تا در زمستان سال ۱۴۰۴ با ارائه خدمات بیشتر، بهتر و هوشمندانه، تلفات ناشی از تصادفات رانندگی را به حداقل ممکن برسانند. این هدف مهم، آن چیزی است که مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا از همه ما خواستهاند؛ یعنی کاهش چشمگیر تلفات تصادفات. تحقق این ابلاغ و فرمان جز با تلاشی مضاعف، همتی سترگ و بلند، خدمتی عاشقانه و صادقانه به مردم عزیزمان ممکن نخواهد بود.
رادان ادامه داد: خدمت صادقانه و عاشقانه این جمعیت ۹۱ هزار نفری با حضور پررنگ، در جهت آرامش و آسایش مردم عزیزمان در سفرها و ترددهای جادهای، حتماً موفق خواهد بود. البته لازم است دولت نیز در زمینه حمایت و کمک به این دستگاهها، بیش از گذشته اهتمام ورزد.
فرمانده کل انتظامی فراجا گفت: طبیعی است که هر چه بیمارستانهای پذیرشکننده مصدومان ناشی از تصادفات مجهزتر شوند، حملونقل هوایی و زمینی در اورژانس و هلالاحمر توسعه یافته و امکانات بیشتری داشته باشند و واحدهای درمانی در بیمارستانها افزایش یافته و به تجهیزات کاملتری مجهز شوند، تأثیر مثبت بیشتری در کاهش تلفات خواهیم داشت.
رادان اظهار کرد: همچنین، همه این دستگاهها باید در کنار تلاش برای ایجاد بستری هوشمند مبتنی بر سامانههای الکترونیکی و استفاده از هوش مصنوعی، با همکاری دستگاهها و شرکتهای دانشبنیان، زمینهای برای آیندهای بهتر و پیشگیری مؤثر فراهم کنند. برای این منظور، باید دسترسیهای لازم فراهم شود تا بتوانیم این مهم را به انجام برسانیم.
وی با بیان اینکه اگر شعار جوانی جمعیت وجود دارد و فرزندآوری موضوع مهمی برای کشور است، بخشی از آن در حوزه کنترل تصادفات و کاهش تلفات ناشی از آن محقق خواهد شد، تأکید کرد: متأسفانه سالهاست که نزدیک به ۲۰ هزار نفر از هموطنانمان در حوادث رانندگی، چه درونشهری و چه برونشهری، جان خود را از دست دادهاند. این عدد بسیار بزرگ است و نه در شأن مردم عزیز ماست و نه در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران.
فرمانده انتظامی کل کشور تصریح کرد: اگر این ۲۰ هزار نفر به جای فوت، به جمعیت کشور افزوده میشدند، چه تأثیر بزرگی در رشد جمعیت کشور داشتیم. متأسفانه به جای اینکه راهی برای زندگی باشند، جان خود را از دست دادهاند که این مسئله بسیار تأسفبار است و باید با تلاش و همکاری همه دستگاهها، این تلفات به حداقل برسد.
رادان با تأکید بر اهمیت کنترل حوادث رانندگی در کشور، آن را موضوعی چندوجهی دانست که نیازمند توجه ویژه و اقدامات گسترده است.
وی با اشاره به ضرورت افزایش ایمنی جادهها، حذف نقاط حادثهخیز و پرخطر و تقویت ناوگانهای امدادی و انتظامی در هشت سازمان مرتبط، این اقدامات را امری اجتنابناپذیر دانست و از دولت و شخص رئیسجمهور بهخاطر تلاشهای ویژه در این حوزه قدردانی کرد و خواستار تشکیل حوزههای تخصصی برای پیشبرد این موضوع شد.
رادان اعلام کرد که با پیشنهاد پلیس راهنمایی و رانندگی، دولت موافقت کرده است تا از ظرفیت بخش خصوصی برای تجهیز هوشمند ناوگانها در شهرها و جادهها استفاده شود و درخواست کرد که مراحل واگذاری و تعیین سهم بخش خصوصی تسریع شود.
فرمانده انتظامی کل کشور همچنین به اهمیت استفاده از خودروهای متصل در ناوگان حمل و نقل عمومی و خصوصی اشاره کرد و آن را ضرورتی اجتنابناپذیر در مدیریت تردد و پیمایشهای شهری و برونشهری دانست.
وی خاطرنشان کرد که هشت سازمان مذکور نه تنها در طرحهای زمستانی بلکه در تمامی طرحهای فصلی و مناسبتهای مهم مانند اربعین، نوروز و تعطیلات تابستانی با همکاری مستمر، خدمات چشمگیری ارائه دادهاند که موجب کاهش چشمگیر حوادث رانندگی شده است.
سردار رادان از مردم به ویژه رانندگان حمل و نقل عمومی و وسایل نقلیه شخصی خواست تا بیش از پیش به قوانین راهنمایی و رانندگی پایبند باشند و با همکاری با نیروهای پلیس که شامل ۹۰ هزار نفر از مردان و زنان مجاهد در این حوزه هستند، زمینه کاهش تصادفات و حوادث را فراهم کنند.
وی با اشاره به اینکه حدود ۱۰ درصد از رانندگان متخلف، عامل اصلی بیشترین تصادفات هستند، تاکید کرد که پلیس باید این گروه را از رانندگان قانونمند جدا کرده و با سختگیری قانونی، اما عادلانه، امنیت جادهها را تأمین کند.
فرمانده فراجا در پایان اظهار کرد: سختگیریها نه برای سختگیری به افراد، بلکه برای حفظ جان رانندگان و سایر شهروندان است و این موضوع باید به عنوان اولویت اصلی همه دستاندرکاران در حوزه راهنمایی و رانندگی مدنظر قرار گیرد.
گفتنی است، رادان همچنین در حاشیه آغاز طرح ترافیکی زمستان ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران با اشاره به استقرار پلیس و دستگاههای امدادی در گردنهها و محورهای حادثهخیز، بر آمادگی کامل برای کاهش تصادفات، برخورد جدی با رانندگان متخلف و ضرورت استفاده از تجهیزات ایمنی در سفرهای زمستانی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: از امروز، همزمان با روز حمل و نقل، تا ۲۰ اسفندماه، نیروهای راهنمایی و رانندگی در شهرها و پلیس راه در جادهها به همراه هشت دستگاه دیگر شامل اورژانس، هلال احمر، سازمان راهداری، خدمات امداد خودرویی و شهرداری، با حضور در بیش از ۱۲۰ گردنه و نقاط برفخیز و حادثهساز، مسیر تردد و سفر مردم را تا حد امکان ایمن و روان خواهند کرد.
فرمانده کل انتظامی کشور از مردم خواست تا در طول فصل زمستان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند، زیرا حوادث جادهای در این فصل معمولا با شدت بیشتری رخ میدهد.
وی همچنین تأکید کرد که استفاده از تجهیزات ایمنی مانند زنجیر چرخ برای رانندگان الزامی است و رعایت این نکات میتواند به کاهش حوادث کمک کند.
سردار رادان با اشاره به آمار نگرانکننده سالانه حدود ۲۰ هزار کشته در حوادث رانندگی، این رقم را معادل تلفات جنگ دانست و افزود: این میزان تلفات شایسته مردم و کشور نیست.
وی خاطرنشان کرد: ۱۰ درصد از رانندگان رفتارهای متخلفانه و اراده خود را بر بیش از ۹۰ درصد رانندگان دیگر تحمیل میکنند و پلیس با این دسته از متخلفان برخورد قاطعانه خواهد داشت.
فرمانده انتظامی کشور همچنین از درخواست کمک و همکاری دولت برای یک جهاد همه جانبه در کاهش تلفات رانندگی سخن گفت و بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی و تجهیزات الکترونیکی، همراه با مشارکت بخش خصوصی تأکید کرد تا با این اقدامات، مسیر همواری برای کاهش چشمگیر تصادفات و تلفات فراهم شود.