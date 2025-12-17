معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری منطقه ۱۰ از اجرای ۸ پروژه نورپردازی شهری در محور‌های شاخص و نقاط اولویت‌دار منطقه طی ۹ ماه گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، حسین زیدی، معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری منطقه ۱۰ با اشاره به اجرای پروژه‌های نورپردازی شهری اظهار داشت: این پروژه‌ها با هدف ارتقای کیفیت منظر شهری، زیباسازی سیمای شبانه شهر، ارتقای جلوه‌های بصری معابر، افزایش احساس امنیت شهروندان و رفع نقاط بی‌دفاع و پرخطر، در دستور کار مدیریت شهری منطقه قرار گرفته و طی ۹ ماه گذشته، ۸ پروژه در این حوزه به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: محور‌هایی همچون باغ‌راه خیابان شهید عرب، محور شهید نواب صفوی، بزرگراه یادگار امام (ره) و برخی دیگر از معابر و فضا‌های شهری شاخص، از جمله محدوده‌هایی هستند که عملیات نورپردازی در آنها اجرا شده و نقش مؤثری در بهبود کیفیت محیط شهری و ارتقای ایمنی شبانه داشته است.

 زیدی تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها با رویکرد تأمین روشنایی مناسب، افزایش خوانایی فضا‌های شهری و کاهش آسیب‌های اجتماعی در نقاط کم‌نور انجام شده و از مهم‌ترین برنامه‌های شهرداری منطقه ۱۰ در حوزه مدیریت منظر و مبلمان شهری به شمار می‌رود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه و به‌روزرسانی نورپردازی معابر و فضا‌های عمومی، متناسب با نیاز‌های محلی و در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان، همچنان به‌عنوان یکی از اولویت‌های مدیریت شهری منطقه ۱۰ در حال پیگیری است.

