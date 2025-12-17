باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مهدی پیرصالحی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور اظهار کرد: فکر می‌کنم همه کسانی که در شرایط فعلی کشور زحمت می‌کشند، در این وضعیت دشوار که با تحریم‌های سنگین و مشکلات ارزی و ریالی درگیر هستیم، نقش مهمی دارند. این جنگ، یک جنگ واقعی است و امروز تمام کسانی که در عرصه تولید کشور تلاش می‌کنند، جهادگران و افسران این جنگ هستند.

وی ضمن تقدیر از فعالان صنعت کشور افزود: همه کسانی که با وجود تمام مشکلات، همچنان ادامه‌دهنده و توسعه‌دهنده هستند، قابل تقدیرند؛ چرا که ادامه دادن در شرایط سخت، خود یک کار بزرگ است. داروسازانی که در همین سال‌های دشوار نه‌تنها ایستادگی کردند، بلکه توسعه هم دادند و در همین شرایط سخت، زنجیره ارزش را کامل کردند، کار بزرگی انجام داده‌اند که جای افتخار و تشکر دارد.

به گزارش سازمان غذا و دارو، رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: جز قدردانی، چیز دیگری نمی‌توان گفت. از تمامی تلاشگران صنعت کشور، به‌ویژه کسانی که در صنعت داروی کشور فعال هستند، صمیمانه تشکر می‌کنم؛ چرا که تلاش برای جان و سلامت انسان‌ها، امری مقدس و شایسته تقدیر است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم این تلاش‌ها و همت مضاعف، مسیر توسعه و آبادانی کشور با قدرت بیشتری ادامه یابد و نظام سلامت بتواند پاسخگوی نیاز‌های مردم در شرایط سخت اقتصادی باشد.

منبع: سازمان غذا و دارو