باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - دکتر معصومه بیانی رئیس مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی بابل با اعلام این خبر گفت: سالانه با فرارسیدن فصل سرما بیماری آنفلوانزا در سطح کشور و جهان افزایش پیدا می‌کند به همین علت در ۴۵ روز گذشته آمار بیماران تنفسی ما با تشخیص آنفلوانزا خیلی زیاد شده است.

او افزود: با اقداماتی که وزارت بهداشت و دیگر دستگاه‌های دولتی اتخاذ کردند به مانند تعطیلی مدارس و ادارت این آمار در یکی دو روز اخیر سیر نزولی پیدا کرده است.

دکتر معصومه بیانی گفت: طبق آمار ۱۴ درصد بیمارانی که با مشکل تنفسی مراجعه می‌کنند درگیر آنفلوانزا هستند.

متخصص بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی بابل تراکم جمعیت را از مهترین علل درگیری این بیماری دانست و افزود: به گفته آمار بیشترین ابتلا و مرگ و میر بر اثر آنفلوانزا را در استان هرمزگان شاهد بودیم که اولین بیماران هم در همین استان شناسایی شدند و همینطور به ترتیب خراسان رضوی، قم و تهران در رده‌های بعدی استان‌های به شدت درگیر آنفلوانزا قرار دارند که علت اصلی آن تراکم بالای جمعیتی است.

او ادامه داد: درصد ابتلا در استان مازندران به شدتی که دیگر استا‌ن‌های مطرح شده را درگیر کرده است نیست به ویژه اینکه در چند روز اخیر روند ابتلا کاهشی بوده است.

رئیس مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی بابل با تاکید بر رعایت فردی در جهت جلوگیری از ابتلا، گفت: شستن مداوم دست‌ها، عدم روبوسی و ارتباطات نزدیک کلامی، عدم حضور در تجمعات از مهمترین عوامل جلوگیری از ابتلا به آنفلوآنزا است که مردم می‌توانند با رعایت این موارد در امان باشند.

دکتر بیانی با بیان اینکه کودکان و سالمندان بیشتر در معرض ابتلا قرار دارند، افزود: در موارد مبتلاها و بستری‌ها بیشتر سالمندان و کودکان درگیر می‌شوند و دلیل ان هم این است که کودکان آنتی بادی‌های سال‌های گذشته را در بدن خود ندارند و بیماری با شدت بیشتری این دسته از افراد را درگیر می‌کند.